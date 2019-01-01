فيدال يطالب برشلونة بأمواله ويفتح الباب لرحيله

الوضع تطور بين النجم التشيلي وناديه في الساعات الأخيرة

علق النجم التشيلي أرتورو فيدال على النزاع القضائي الدائر بينه وبين ناديه برشلونة حالياً، وحول إمكانية رحيله إلى نادي آخر في انتقالات يناير.

ودخل فيدال في نزاع مع البلوجرانا حول أحقيته بالحصول على مبلغ مالي متعلق بحوافز ومكافآت عن الموسم الماضي. للمزيد طالع هنا.

وقال متوسط الميدان مع راديو "ADN": "أجد الوضع الحالي غير عادلاً بخصوص عدم حصولي على تلك الأموال".

وأضاف: "ولكن الأمر لا يتعلق بالوضع الذي أعيشه حالياً، لا علاقة لي بالموضوع، ويتولاه بالكامل وكيل أعمالي والمحامي".

وعن إمكانية رحيله في يناير: "مستقبلي؟ هذا موضوع سأتحدث فيه عند عودتي مجدداً إلى إسبانيا، الآن أنا في عطلة".

وتشير آخر التقارير أن فيدال أتم اتفاقه الشخصي مع إنتر، وسط محاولات من ناديه السابق يوفنتوس لإعادته لصفوفه.

ويعود برشلونة للمنافسات مطلع الشهر المقبل عندما يخوض غمار منافسات كأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية.