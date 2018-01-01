النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

فيدال: أحلم بالفوز بدوري ابطال أوروبا مع برشلونة

التعليقات()
Rac1
تعرف على تصريحات فيدال حول دوري أبطال أوروبا وليونيل ميسي ومستوى الفريق الحالي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، أنّ حلمه الأول هو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة النادي الكتالوني.

فيدال انضم إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال التشيلي في تصريحات لإذاعة راك 1 الإسبانية: "أحب دائمًا المشاركة في المباريات وأفضل لحظاتي حينما أتواجد مع الفريق داخل الملعب ولذلك فإنني لن أنسى أبدًا الهدف الذي سجلته في ريال مدريد".

اختيارات المحررين

وتابع: "الفريق يمتلك عناصر جيدة للغاية ولدينا القدرة على حصد جميع الألقاب الممكنة. جئت لبرشلونة لتقديم الإضافة وليس لإثارة الأزمات".

فيدال أشاد بهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، مؤكدًا أنّه يقوم بكل شيء بصورة صحيحة ويتفاني في عمله داخل وخارج الملعب.

وحول تأخر عثمان ديمبلي عن التدريبات، صرّح: "نعم ارتكب خطأ قبل ذلك وتم إصلاحه، اللاعب لايزال صغيرًا ويحتاج للدعم وكلنا نسانده".

واختتم: "حلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا وأعتقد أنّ الجميع في برشلونة يرغب في ذلك أيضًا، سوف نقاتل لأجل حصد هذه البطولة".

برشلونة يواجه ليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بذكريات الموسم التاريخي في 2008-2009 حينما حصد البلوجرانا السداسية التاريخية.

الموضوع التالي:
سولشار: مانشستر يونايتد نادي يحتاج لمتطلبات محددة
الموضوع التالي:
تشافي: لم تعجبني طريقة فرنسا في كأس العالم وبرشلونة لن يموت بعد ميسي
الموضوع التالي:
نور والفريدي على رأس أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الاتحاد والنصر
الموضوع التالي:
أتلتيكو مدريد يخشى مواجهة اسبانيول
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يعوض رابيو من صفوف بروسيا دورتموند
إغلاق