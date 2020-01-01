فيجو: مورينيو سيدرب منتخب البرتغال

لويس فيجو النجم التاريخي للمنتخب البرتغالي يشيد بجوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام.

أشاد لويس فيجو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد التاريخي بمواطنه جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيجو وأكد خلالها أن مورينيو يستطيع قيادة المنتخب البرتغالي في المستقبل بعد فيرناندو سانتوس.

وقال فيجو عن مدرب توتنهام: "جوزيه مورينيو هو واحد من أفضل المدربين حول العالم كما أنه يملك الأفضلية لكون يحمل الجنسية البرتغالية".

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وأضاف: "في الوقت الحالي المنتخب لديه المدير الفني الخاص به فيرناندو سانتوس، وهو يقوم بالكثير من العمل الرائع لذلك ربما يكون مورينيو هو المدرب لكن في المستقبل".

وكان سانتوس قد حصل على بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة والتي أقيمت عام 2016 في النهائي على حساب أصحاب الأرض المنتخب الفرنسي.

كما حقق بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل أشهر قليلة على حساب المنتخب الهولندي ليضع بصمة تاريخية له على المنتخب البرتغالي.

جدير بالذكر أن عقد فيرناندو سانتوس الجاري مع المنتخب البرتغالي ينتهي بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.