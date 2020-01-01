فيجو: لهذا السبب تركت برشلونة، ورونالدو لم يكن الأفضل في ريال مدريد

فيجو يكشف أسرار رحيله عن برشلونة

كشف لويس فيجو، أسطورة ريال مدريد، عن السبب الذي دفعه إلى الرحيل عن برشلونة، كما اختار أفضل من لعب بجواره في النادي الملكي.

فيجو كان قائد برشلونة في أواخر القرن الماضي قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في صدمة من صدمات سوق الانتقالات عبر التاريخ.

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واعتبر جمهور النادي الكتالوني اللاعب البرتغالي خائنًا، حتى أنّهم ألقوا عليه رأس خنزير في أول زيارة لملعب "كامب نو".

وقال فيجو في بث مباشر عبر حسابه بموقع "انستجرام": "رحيلي عن برشلونة كان ضروريًا وصعبًا، لقد تركت مدينة منحتني الكثير وجعلتني أشعر بأنني الأفضل".

وتابع: "ولكن حينما لا تشعر بالتقدير الكافي لما تقدمه، وتتلقى عرضًا من فريق آخر، يجب عليك دراسة الأمر".

فيجو لعب بجوار العديد من الأساطير سواء في برشلونة أو ريال مدريد أو إنتر، لكنّه اختار راؤول جونزاليس ليكون أفضل من زامله.

وأوضح: "راؤول لاعب منتصر، هو دائمًا يمتلك عقلية من يبحث عن حصد الألقاب والبطولات، وداخل الملعب يصنع ويسجل ويتحرك بصورة مثالية".

وأردف: "رونالدو الظاهرة يمتلك السرعة والقوة، ولكن راؤول لديه شيء من كل شيء، ودائمًا قادر على صناعة الفارق".

واختتم: "لعبت بجوار رونالدو زين الدين زيدان وريفالدو وهريستو ستويتشكوف وبيب جوارديولا وفيرناندو هييرو وخوان سيباستيان فيرون، ولكني دائمًا أدعم راؤول ليسجل الأهداف".

جدير بالذكر أنّ راؤول حقق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بعد أول مواسمه مع ريال مدريد.