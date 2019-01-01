فيجولي يتحدث عن استعدادات الجزائر لكأس الأمم الإفريقية

منتخب الجزائر من المرشحين للفوز باللقب الإفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الجزائري سفيان فيجولي عن استعداداتهم للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها أن تقام الشهر الجاري في مصر.

ويقع المنتخب الجزائري في البطولة بالمجموعة الثالثة بجانب كلًا من السنغال وكينيا وتنزانيا، حيث تعد من أقوى فرق البطولة.

وقال فيجولي في تصريحات صحفية: “سنركز على العمل البدني والفني خلال المرحلة الثانية من المعسكر في قطر، وسنحاول قدر المستطاع أن نكون في الموعد في مصر والذهاب بمعنويات عالية وطاقة إيجابية لمواجهة كل التحديات هناك".

وأضاف: "سنلعب المباريات الودية للتحضير جيدًا من الناحية البدنية والتأقلم على الطقس الحار الذي ينتظرنا في مصر خلال البطولة".

وتابع فيجولي: "حدثت الكثير من الأمور في كأس إفريقيا السابقة في الجابون التي خيب فيها المنتخب الجزائري وأقصي من الدور الأول، لذلك سنحاول إسعاد الجماهير هذه المرة وسنقدم كل ما لدينا من أجل تشريف الجزائر".

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منتخب الجزائر من المرشحين بقوة للفوز باللقب الذي سينطلق منافساته في مصر خلال الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.