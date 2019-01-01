فيتوريا ينوي إراحة الأساسيين في النصر أمام ضمك

النصر يستعد لمواجهة ضمك في كأس الملك

كشفت تقارير صحفية عن تجاه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، يفكر في إراحة اللاعبين الأساسيين في الفريق في المباراة المقبلة.

النصر يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، ومحاولة الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا يسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

وأضافت التقارير أن المدير الفني البرتغالي سيريح اللاعبين الأساسيين في النصر أمام ضمك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويواجه النصر نظيره ضمك، غدًا الإثنين، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى لتفادي المفاجآت التي تحدث دائمًا في الكأس.

ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء في الدوري السبت المقبل، وبالإضافة إلى مواجهة التعاون في السوبر السعودي السبت الذي يليه.