فيتوريا يطمئن على "مادو" استعدادًا لمواجهة السد القطري

النصر يسعى للفوز في اللقاء الهام

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تطور إصابة عبدالله مادو مدافع النصر السعودي الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويستعد النصر لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى البرتغالي فيتوريا لشحن قوة لاعبيه من أجل المواجهة الصعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب كان يعاني من خشونة في الركبة خلال الفترة الماضية، وابتعد عن تدريبات الفريق الجماعية.

وأشارت التقارير أن اللاعب بدأ الجري تحت إشراف الجهاز الطبي الخاص بفريق النصر، استعدادًا لتقييم حالته وموقفه من لقاء النصر.

اقرأ أيضًا - الإصابات تضرب صفوف أهلي جدة قبل مواجهة استقلال دوشنيه

ويغيب عن النصر أيضًا عمر هوساوي قائد الفريق بسبب إصابة بمزق في عضلة الساق وسيغيب عنها ما يقرب من أسبوع.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز في لقاء السد الهام ضمن منافسات البطولة الهامة دوري أبطال آسيا من أجل المنافسة على اللقب.

ويستضيف النصر نظيره السد القطري، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم 11 فبراير المقبل.