فيتوريا يضم 8 محترفين .. الاتحاد يُعيد طارق حامد لمنتخب مصر

نجم الزمالك السابق كان خارج المنتخب

أعاد أداء طارق حامد المميز مع الاتحاد في انطلاقة الموسم الجديد من الدوري السعودي اللاعب إلى صفوف منتخب بلاده مصر من جديد، حيث استدعاه المدرب روي فيتوريا رفقة 7 محترفين آخرين للمعسكر الذي سيُقام في سبتمبر الجاري.

حامد غاب عن المنتخب المصري منذ مواجهة ليبيا في أكتوبر 2021، وقد انضم للاتحاد هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك وعدم تجديده لخلاف حول التفاصيل المالية.

من هم المحترفون الـ8 المستدعون لمنتخب مصر؟

فيتوريا الذي سبق أن قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي 2018-2019 كان قد استدعى 24 لاعبًا محليًا ينشطون في الدوري المصري قبل عدة أيام، وقد ألحقهم اليوم بـ8 محترفين جدد استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام النيجر وليبيريا.

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول على رأس المحترفين المنضمين لمنتخب الفراعنة، ومعه أحمد حجازي زميل حامد في الاتحاد ومحمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي.

حامد لم يكن الوحيد العائد بعد غياب لصفوف المنتخب المصري، بل كذلك سام مرسي الذي لم يلعب منذ أكتوبر 2021، فيما استمر تواجد مصطفى محمد وعمر مرموس لاعبي نانت الفرنسي وفولفسبورج الألماني وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.