فيتوريا يجهز قوة النصر الهجومية للفوز على الفيحاء

استعدادات قوية من النصر لمواجهة الفيحاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سعيًا للحفاظ على مركز الوصيف.

وتولى البرتغالي روي فيتوريا، منصب المدير الفني للنصر في الفترة الأخيرة لاستعادة الفريق مستواه بعد تراجع شهدته مباريات العالمي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا استقر على العناصر الهجومية الذي سيهاجم بها الفيحاء في مباراة اليوم كما ظهر في أخر التدريبات.

وسيعتمد فيتوريا على النيجيري أحمد موسى أغلى صفقات الدوري السعودي، وأيضًا بجانبه ماكينة الأهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، وثالثهم جوليانو.

إقرأ أيضًا - الخليفي يكشف حقيقة اضطرار باريس لبيع نيمار أو مبابي

ويحتل النصر مركز الوصافة برصيد 43 نقطة بعد مرور 20 جولة حيث حقق الفوز في 13 نقطة وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم طوال الموسم.