فيتوريا يتحدث عن الفوز على التعاون.. ويشيد بعبدالفتاح آدم

فيتوريا يواصل أداءه المميز مع النصر

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر عن الفوز على التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

النصر حقق فوزًا هامًا على التعاون بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "الملز".

فيتوريا أكد على صعوبة اللقاء رغم الفوز على سكري القصيم، حيث لفت النظر أن التعاون يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين يساعدونه في تقديم أداء عال.

وقال المدير الفني للنصر في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة اليوم كانت جيدة للغاية، لعبها الفريقين بشكل قوي كما هو الحال كل موسم".

وأضاف: "لعبنا أمام التعاون بهوية البطل، وحينما أتحدث عن هذا، يجب علينا التركيز حتى العودة بعد تلقي هدف، وهو ما ظهر على اللاعبين".

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وتابه: "أحببت أداء عبدالفتاح آدم اليوم، يشارك بعد غياب طويل عن الملاعب وسعيد جدًا بالهدف الذي سجله".

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 23 نقطة بعد مرور 11 مباراة حيث حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارتين.