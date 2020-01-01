فيتوريا ونجوم النصر يقدمون تذاكر مجانية للجماهير في مباراة السوبر

الحساب الرسمي لنادي النصر أعلن عن تقديم أكثر من لاعب 500 تذكرة للجماهير من أجل دعم الفريق من الملعب

أعلن عددًا من نجوم نادي النصر السعودي تقديم تذاكر هدية إلى جماهير العالمي من أجل دعم الفريق في المباراة المُقبلة أمام نادي التعاون بكأس السوبر السعودي.

ويلتقي العالمي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الموسم الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الحساب الرسمي لنادي النصر أعلن عن تقديم أكثر من لاعب 500 تذكرة للجماهير من أجل دعم الفريق من الملعب.

وبحسب ما أعلن حساب النادي فأن كلاً من (وليد عبدالله، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح آدم، عبدالرزاق حمد الله، مايكون، بيتروس، جوليانو، يحيى الشهري، عمر هوساوي، عبدالله الخيبري، أحمد موسى، براد جونز، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد)، أعلنوا عن تقديم 500 تذكرة من كل لاعب كهدية للجماهير.

كما أعلن النادي عن تقديم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق 1000 تذكرة هدية للجماهير، من أجل المساهمة في تحقيق لقب جديد للفريق.

ويسعى النصر للفوز بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون ليزيد من ألقابه والصعود على منصات التتويج مجددًا.

هيئة الرياضة تُصدر بياناً للتحقيق مع أسماء تعمل لصالحها في الأهلي والاتحاد

وعلى الجانب الأخر يرغب التعاون في تحقيق البطولة الثانية بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد في النهائي.