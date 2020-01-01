فيتوريا: لن أعلق على قرارات الحكام.. ولقاء ضمك كان معقدًا

النصر تعادل مع ضمك في الدوري السعودي

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، عن التعادل أمام نظيره ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر تعادل مع ضمك، بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة بصعوبة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات البطولة المحلية.

فيتوريا رفض التعليق على قرارات طاقم التحكيم ضمن لقاء ضمك، والذي كان على بعد خطوة واحدة فقط من أصحاب الأرض.

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وقال فيتوريا في تصريحات عقب اللقاء: "كثرة التعليق على قرارات الحكام أمر غير صحيح، ويفضل الحديث الفني عن التعليق المستمر على قرارات الحكام".

وأضاف: "نسعى لصناعة فريق لا ينظر إلى أخطاء الحكام، نريد فريقًا يلعب من أجل تحقيق الفوز فقط، وأفضل الالتفات للعمل الفني".

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وتابع فيتوريات: "لا يجب أن نستقبل أهداف بهذه الطريقة خلال المباريات، واللقاء كان معقدًا وكان علينا أن نبحث على التعادل طوال المباراة".

وفرط النصر في نقطتين قد تكلفه التخلي عن قمة الدوري السعودي لصالح الهلال عقب لقاء الغد ضمن منافسات نفس الجولة.