فيتوريا عضوًا ذهبيًا في النصر

إنجاز وصل له مدرب النصر لم يسبقه أحد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أصبح المدير الفني لنادي النصر، روي فيتوريا، عضوًا ذهبيًا مع بطل الدوري السعودي بعد سداده الرسوم والتي تصل إلى 100 ألف ريال.

ويعد فيتوريا أول عضو ذهبي غير محلي في تاريخ الدوري بالمملكة العربية السعودية.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنّ فيتوريا انضم رسميًا إلى قائمة الأعضاء الذهبية وسدد الرسوم.

انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي #النصر السيد روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال

متمنياً لناديه #العالمي التوفيق . pic.twitter.com/wnzB0lqa3K — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 24, 2019

وكان صاحب الـ 49 عامًا قد تولى تدريب النصر منتصف الموسم الماضي ونجح في قياد الفريق للفوز بالدوري على حساب الهلال.

كما بلغ العالمي دور الـ 16 من كأس آسيا ليواجه زوب آهن الإيراني.