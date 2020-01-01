فيتوريا: صعبنا المباراة على الشباب والأفضل انتصر

المدرب البرتغالي يتحدث عن فوز النصر على الشباب بالدوري السعودي.

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن مباراة فريقه أمام الشباب كانت جيدة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الفريق الأفضل حقق الفوز.

النصر حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقال هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قال خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة في الشوط الأول كان من الممكن أن ننهيها بشكل أفضل، ولم ينتهي الشوط بالشكل المطلوب".

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المدرب البرتغالي تابع: "وفي الشوط الثاني، عندما سجل الشباب الهدف الثاني علينا، واستفاقت لدينا الرغبة في قلب نتيجة المباراة".

روي فيتوريا واصل: "لعبنا أمام خصم قوي، وبالرغم من ذلك، كانت السيطرة لنا وعدد فرصنا كانت أكبر".

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المدير الفني للنصر أردف: "أحيي لاعبي فريقي، الذين رغم كل الصعوبات التي واجهوها، استطاعوا الصبر لآخر المباراة وقلبوا النتيجة".

واستطرد قائلًا: "صعبنا المهمة على الشباب في التعطية من كل الجهات، حينما أدخلنا فراس، جعلنا المهمة أصعب على الشباب بتغطية الخطوط الأمامية".

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: "تبدوا الأمور في الملعب سهلة لياقيًا بالنسبة لكم، لكن الأمور ليست سهلة لياقيًا على اللاعبين الذين عادوا من مباراة قبل 3 أيام".

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 38 في وصافة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر برصيد 41 نقطة.