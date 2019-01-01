فيتوريا يكشف خطة استعداد النصر لديربي الرياض

مدرب النصر يكشف عن خطة الديربي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، الكشف عن البرنامج الخاص الذي يسبق المواجهة التي ستجمع بينه وبين الهلال، في ديربي الرياض.

النصر سيواجه الهلال مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فيتوريا سيقرر تدريبات صباحية ومسائية، أو الاكتفاء بتدريب وحيد، بعد منح اللاعبين راحة يومين.

هيئة الرياضة ترصد مكافآت للاعبي الهلال للتأهل إلى النهائي الآسيوي

وعلى جانب آخر، ينتظر فيتوريا نتيجة الآشعة التي سيجريها النيجيري أحمد موسى غدٍ الثلاثاء، لرغبته في الاستعانة به أمام الهلال.

تدريبات النصر ستشهد عودة عبد الله الخيبري، والذي غاب عن آخر مباراة أمام الرائد، بسبب تعرضه لالتهاب في الحلق وارتفاع درجات الحرارة.

النصر حقق الفوز على الرائد بهدفين دون رد، في مباراة الجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.