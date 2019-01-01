فيتوريا: كنا الأفضل أمام الفيصلي وعودة موسى ستكون تدريجية

مدرب النصر يتحدث عن الفوز على الفيصلي بالدوري.

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، على أنه سعيد للغاية بانتصار فريقه على الفيصلي، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء.

النصر حقق الفوز على الفيصلي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان من الممكن أن نخرج بالمباراة بأضعاف ما انتهت عليه المباراة، لو تم استثمار الفرص التي تهيأت للاعبين للتسجيل".

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المدرب البرتغالي تابع: "السيطرة على الكرة كانت لصالحنا، وكنا الأفضل من الناحية الهجومية، ولم نترجم الفرص لأهداف",

واختتم روي فيتوريا تصريحاته متحدثًا عن أحمد موسى، حيث قال: "اللاعب النيجيري عاد من الإصابة وفترة طويلة بعيدًا عن الملاعب، وبالتالي مشاركته ستكون تدريجية".

النصر يزاحم الهلال على صدارة الدوري، حيث يتساوى الفريقين بـ20 نقطة، ولكن الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.