فيتوريا: أكشف شيئًا جديدًا بالدوري السعودي يوميًا وحتى الآن لسنا أبطالًا

النصر انتصر وأمامه مباراة واحدة للحسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، نغمة ضمان العالمي الحصول على لقب الدوري مع بقاء جولة واحدة على النهاية، مؤكدًا أن الدوري السعودي قوي والمنافسة به تظل للنهاية.

العالمي فاز أمس السبت، أمام الحزم بثلاثية نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحافظ الفوز للنصر على صدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة، بينما تجمد الحزم عند 30 نقطة في المركز الـ12.

"منذ اليوم الأول لي في الدوري السعودي رأيت لاعبين جيدين وأندية قوية، ومع مرور الأيام والمباريات أصبحت أكتشف يوميًا شيئًا جديدًا وقوة أكثر في الدوري، وأتوقع أن يكون هناك زيادة في الفرق بالبطولة الآسيوية، لأن الدوري السعودي قوي جدًا، لذلك عندما يكون هناك مستوى عالي، يجب أن يكون هناك تركيز كبير كي ننتصر".

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وأضاف: "بقى لنا مباراة واحدة، وحتى الآن لم نحصل على شيء ومازال الدوري لم ينته بعد، فأنا لدي الخبرة الكافية، التي تجعلني لا احتفل الآن، لأنه لا توجد مباراة سهلة، أمامنا خطوة واحدة حتى نتوج أبطالًا".

مدرب العالمي اختتم: "أطالب جماهير الشمس وأناشدهم أن يمتلئ الملعب في المباراة الأخيرة، فنحن نحتاج لهم ولدعمهم".

يذكر أن النصر يلاقي الباطن في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي الهلال بالشباب، وحال فوز العالمي يتوج بطلًا دون النظر لنتيجة الزعيم.