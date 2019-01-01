فيتسل: عودة هوملس تساعدنا على منافسة بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات فيتسل حول أهمية هوملس في دورتموند

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أكد أليكس فيتسل، متوسط ميدان بروسيا دورتموند، أنّ انضمام ماتس هولمس للفريق سوف يقدم الإضافة لأجل منافسة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني.

دورتموند خسر بطولة الدوري الألماني في الجولة الأخيرة الموسم الماضي رغم تصدره أغلب الفترات.

وقال فيتسل في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية:"انضمام هوملس للفريق يزيد من القادة وهو أمر مفيد وضروري لأجل النادي".

وتابع: "إنّه يمتلك إمكانيات رائعة للغاية على مستوى القدرات الدفاعية ويستطيع أن يقوم بأكثر من وظيفة داخل الملعب".

اللاعب البلجيكي رأى أنّ فريقه قادر على شراء لاعبين جدد وتطوير أسود الفيستيفال للموسم المقبل لأنّ "منافسة بايرن ميونخ دائمًا صعبة وبالأخص لو على بطولة تحتاج مجهود موسم كامل".

واختتم: "نرغب في أن نكون أقوى من الموسم الماضي ونثبت أحقيتنا بحصد اللقب بدل من التراجع وخسارة كل شيء في الأمتار الأخيرة".

جدير بالذكر أنّ هوملس عاد إلى بروسيا دورتموند بعد 3 مواسم قضاها مع البافاري.