بعد 10 سنوات من الغياب.. كلوب يعيد بطل "فضيحة الشيشة" مجددًا إلى منتخب ألمانيا

بعد مرور عشر سنوات تقريبًا بالضبط على طرده من منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، أصبح فيتالي يانيلت، لاعب نادي برينتفورد، على أعتاب خوض أولى مبارياته الدولية مع الفريق الأول.

فهل يتحول اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا إلى رمانة الميزان في فريق المدرب يورجن كلوب؟

هناك أمر واحد مؤكد: مسيرة فيتالي يانيلت مع برينتفورد لافتة للغاية. وتوضح بضع تفاصيل هذا الأمر؛ فهذا المحترف الألماني الذي خاض 166 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجّل 12 هدفًا وقاد فريقه كقائد في مباراتين، تطوّر ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط المدافعين موثوقية في إنجلترا.

ومع ذلك، لم يخض وهو في الثامنة والعشرين من عمره أي مباراة دولية أو مباراة في الدوري الألماني (البوندسليجا).

لم تأتِ سوى 54 مباراة من مباريات يانيلت في كرة القدم الاحترافية الألمانية مع بوخوم بين عامي 2017 و2020. أما الآن، فقد بات لاعب الوسط المولود في هامبورج ضمن 11 وجهًا جديدًا في تشكيلة ألمانيا بقيادة يورجن كلوب، وقد يخوض أولى مبارياته أمام صربيا اليوم، الخميس.

ويأتي ذلك بعد عشر سنوات تقريبًا بالتحديد، عندما بدا الأمر وكأن مسيرته مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ستنتهي قبل أن تبدأ أصلًا.

ففي خريف عام 2016، سافر يانيلت إلى ألبانيا مع منتخب ألمانيا تحت 19 عامًا لخوض مباراة تصفيات لبطولة أوروبا. ويُقال إنه، إلى جانب زميله حينها في فريق لايبزيج إدريسا توريه، أدخل أرجيلة (شيشة) إلى غرفة الفندق ودخّنها. وبينما كان اللاعبان في التدريب، ظهر أثر حرق في الغرفة. ولم يتضح قط ما حدث بالضبط بشكل كامل.

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فضيحة الشيشة الخاصة بفيتالي يانيلت: ما الذي ترتب عليها في لايبزيج؟

جاءت العقوبة على الفور: فقد أُعيد المراهقان إلى الديار مبكرًا، حيث كان رالف رانجنيك الغاضب في انتظارهما في لايبزيج. وردّ بلا رحمة، إذ طرد يانيلت وتوريه من أكاديمية الناشئين ومن المدرسة الداخلية، ومنعهما من التدريب الجماعي والمباريات حتى نهاية العام.

كما فُرضت عليهما غرامة مالية وأُسندت إليهما مئات الساعات من الخدمة المجتمعية في حضانة للأطفال، حيث كانا يعملان بنظام الورديات من السابعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأثار حجم العقوبة جدلًا آنذاك، لا سيما أن كلا اللاعبين الشابين أنكرا الواقعة بشدة. فقد قالا إنهما لم يُدخلا الأرجيلة بنفسيهما ولم يدخناها، بل تركا الغرفة للاعبين آخرين، من بينهم موهبة بوروسيا دورتموند فيليكس باسلاك البالغ من العمر 18 عامًا.

غير أن يانيلت وتوريه كان لديهما بالفعل سجل سابق فيما يتعلق بالانضباط. فقد زُعم أن الثنائي تأخر مرارًا عن التدريبات وطلب البيتزا إلى المدرسة الداخلية دون إذن.

وبالعودة إلى الفضيحة هذا الأسبوع، قال يانيلت: «في نهاية المطاف، أنا الآن أكبر بعشر سنوات. لديّ ابنة صغيرة، والجميع يكبر في مرحلة ما. الأولاد على وجه الخصوص. النساء أكثر هدوءًا قليلًا حين يتعلق الأمر بارتكاب الحماقات. أعتقد أن على الجميع أن يتعلم دروسه من أخطائه. أدركت ذلك بسرعة نسبيًا. ما حدث قد حدث.»

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فيتالي يانيلت انضم إلى برينتفورد مقابل 600 ألف يورو فقط

حاول يانيلت بعدها أن يعيد ترتيب أوراقه مع بوخوم في الدرجة الثانية الألمانية، لكنه كان بعيدًا كل البعد عن أن يكون أساسيًا دائمًا خلال تلك السنوات الثلاث والنصف. وتغيّر ذلك في اللحظة التي انضم فيها إلى برينتفورد.

قبل ست سنوات، جلبه برينتفورد إلى غرب لندن وإلى دوري البطولة (التشامبيونشيب) مقابل مبلغ بدا منخفضًا بشكل مثير للسخرية بالمعايير الإنجليزية: 600 ألف يورو. وسرعان ما أصبح لاعب الوسط المدافع شخصية محورية، وساعد برينتفورد على تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

وسارت الأمور بسلاسة في دوري الأضواء أيضًا، إذ حافظ برينتفورد على بقائه بأريحية، وبات يانيلت لا غنى عنه في خط الوسط المدافع. فقد خاض ما لا يقل عن 30 مباراة في كل موسم تقريبًا.

ولم يُبطئ من مسيرته لفترة طويلة سوى الموسم الماضي، حين أبعده كسر في مشط القدم. وقد خاض يانيلت معركة العودة، ويحظى منذ وقت طويل بأعلى درجات التقدير داخل الفريق.

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ما نقاط قوة فيتالي يانيلت؟

في برينتفورد، جعل يانيلت من نفسه مستخلصًا للكرة يتمتع بقوة بدنية، ينظّم الدفاع ويمنح بناء اللعب هيكلية بفضل أمانه في التعامل مع الكرة. وقد وصفه مدرب برينتفورد كيث أندروز بـ«الغراء» الذي يربط كل شيء معًا. ربما لا يكون ملفتًا للأنظار، لكن أهميته تتضح في اللحظة التي يغيب فيها. وفي بداية العام، وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030.

وقال بأسلوب يذكّر إلى حد ما بكلوب: «الجودة الفردية يمكن شراؤها، أما العقلية والتماسك فلا يمكن. إذا لم تعملوا بجد معًا كفريق، فمن الصعب أن تكونوا منافسين.» وعن نفسه، يقول يانيلت: «أعتقد أنني مفيد للفريق، أرى نفسي لاعبًا جماعيًا. أقوم بالعمل الصعب من أجل الزملاء الذين يلعبون أمامي.»

ورغم أن يانيلت توّج بلقب بطولة أوروبا مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في 2021 كلاعب احتياطي، فقد ظل باب القمة مغلقًا أمامه لسنوات. وقبل كأس العالم 2022 في قطر، يُقال إنه كان ضمن قائمة هانزي فليك الغامضة المكوّنة من 55 لاعبًا.

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فيتالي يانيلت على أعتاب أولى مبارياته مع منتخب ألمانيا أمام صربيا

وقال يانيلت: «في نادٍ هادئ مثل برينتفورد، لا يضعه كثير من الناس في ألمانيا على رادارهم، ليس من السهل أن تلفت الأنظار. بالطبع كنت أتمنى أن أُستدعى في وقت أبكر، كنت آمل في الحصول على فرصة. برينتفورد ليس تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، وأنا مدرك لذلك تمامًا. في مرحلة ما لم أعد أرغب في الحديث عن الأمر في المقابلات. إذا كان المدرب يرغب في ضمّي، فليفعل. وإن لم يرغب، فلا بأس. أنا لست غاضبًا من أحد. كل مدرب له رؤيته الخاصة.»

وأن استدعاء كلوب هو ما جلبه إلى تشكيلة المنتخب الأول لأول مرة قد يكون له علاقة أيضًا بسنوات عمله في إنجلترا مع ليفربول، وهو «على الأرجح أمر جيد بالنسبة لي»، كما يأمل يانيلت. ويضيف: «أنا سعيد جدًا بوجودي هنا الآن وأنا في الثامنة والعشرين من عمري. إنها من آخر الفرص المتاحة لي للمشاركة في بطولة كبرى أو اثنتين.»

ومع أن يوشوا كيميش وفيليكس نميتشا كثنائي في الارتكاز لم يقدّما أداءً مميزًا في مباراتَي كلوب الأوليين، وفي ظل افتقار منتخب ألمانيا إلى لاعب ارتكاز حقيقي يتمتع بالقوة في التعامل مع الكرة وفي الالتحامات معًا، فقد تتاح ليانيلت فرصته الأولى لإثبات نفسه في ميونخ. وبعد عشر سنوات من فضيحة الشيشة، سيكون ذلك مكافأة مناسبة لمسيرة بقدر ما كانت وعرة كانت غير اعتيادية.

فيتالي يانيلت: إحصائيات مسيرته الاحترافية