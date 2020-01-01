فيا: ميسي لعب مرة كحارس وأجاد

ديفيد فيا نجم فريق برشلونة السابق يكشف عن كواليس اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الحالي.

كشف ديفيد فيا نجم فريق برشلونة السابق عن تفاصيل جديدة حول فترته في صفوف الفريق الكتالوني وعن تواجده بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيا وأكد خلالها أن ميسي يستطيع اللعب في أي مركز داخل الملعب، ولا يفضل أحدهم على حساب الآخر.

وقال فيا: "لا أعلم من الذي قال مثل تلك الأشياء، ميسي يستطيع القيام بمهام تشافي وإنييستا وحتى سيرجيو بوسكيتس لو أحببتم".

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وأضاف: "هذه هي أفكاري عنه، ما هو المركز المفضل له؟ لا أعلم فهو ليس مهاجم صريح مع ذلك هو هداف، وليس صانع ألعاب لكنه أكثر من يصنعها، وليس باللاعب الطويل مع ذلك يسجل بالرأسيات، هو جيد في كل شيء".

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وأكمل: "كنا نفكر لفترة أنه لا يستطيع اللعب بشكل جيد بقدمه اليمنى فوجدناه يسجل الأهداف بها، أعتقد أنه لعب لمرة كحارس مرمى وكان رائعًا في ذلك المركز، هذه هي حقيقة ميسي هو شخص هاديء للغاية وطبيعي في غرف الملابس والملعب".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن نهائي دوري الأبطال 2011: "كنا نلعب بشكل مذهل لكن النتيجة كانت تشير لتقدمنا بهدفين مقابل هدف وحيد وكان يمكن لمانشستر يونايتد التعادل، لذلك كان علينا التسجيل وسجلنا هدفًا مثاليًا".

جدير بالذكر أن فريق فيا كان قد حقق ثماني بطولات رفقة برشلونة قبل أن يرحل لصفوف أتلتيكو مدريد في 2013 ويحقق معهم لقب الدوري في قلب الكامب نو.