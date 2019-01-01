فيا: علاقتي بميسي قوية وريال مدريد حاول ضمي

تعرف على تصريحات فيا حول ميسي وريال مدريد

نفى دافيد فيا، لاعب فيسيل كوبي، وجود أي خلاف مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، كاشفًا عن محاولات ريال مدريد التعاقد معه.

فيا أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية على أن تكون آخر مباراة له يوم 7 ديسمبر المقبل.

وقال الكواخي في تصريحات لإذاعة أوندا سيرا الإسبانية: "لعبت مع ميسي لثلاثة مواسم بين 2010 و2013 ولم يحدث أن اختلفنا أو تشاجرنا. ليو كان زميلًا رائعًا وشخصية احترافية أفخر باللعب بجواره حتى لو لفترة قصيرة".

وتابع في تصريحات لـ "راديو ماركا": "لم أرى نفسي أبدًا لاعبًا في ريال مدريد ولكن بالفعل حاولوا التعاقد معي من قبل حينما كنت في فالنسيا ولكن المفاوضات لم تنجح".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ ريال مدريد حاول ضم فيا في صيف 2009 ولكن اللاعب رفض وقرر التجديد مع الخفافيش ليتجه الملكي للتعاقد مع كريم بنزيما.

هداف إسبانيا التاريخي أكد أنّه تعلم الكثير من اللعب في بلدان مختلفة وهو الأمر الذي طورّ منه على صعيد كرة القدم وعلى المستوى الشخصي.

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وأردف: "كونت شراكة رائعة مع أندريس إنييستا سواء في برشلونة أو فيسيل كوبي. إنّه لاعب يعمل في الظلام لخدمة باقي المجموعة ولطالما استمر كذلك لعدة سنوات. إنّه لاعب رائع وشخصية عظيمة".

واختتم: "متبقي لديّ نحو شهر ونصف للاستمتاع بكرة القدم. لقد اتخذت قرار الاعتزال بعد مشاورات مع الأشخاص المقربين مني ولم يمانع أحد".

جدير بالذكر أنّ فيا حقق مع ميسي بطولة دوري أبطال أوروبا في 2011 وكذلك الفوز بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة واحدة.

فيا رحل إلى برشلونة في صيف 2010 بعد أن أضطر فالنسيا لبيعه خوفًا من الديون وحصل على 40 مليون يورو مقابل الصفقة.