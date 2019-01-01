فيا: فرنسا وإنجلترا الأقرب للفوز بأمم أوروبا

تعرف على تصريحات فيا حول مسيرته وكذلك رأيه في أمم أوروبا

أكد دافيد فيا، الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا ، أنّ الفوز بأمم أوروبا في 2008 وكذلك كأس العالم في 2010 هما أفضل إنجاز حققه في مسيرته مؤكدًا أنّ فرنسا وإنجلترا الأفضل في نسخة يورو 2020.

فيا أعلن إعتزاله كرة القدم بصورة نهائية على أن تكون آخر مباراة له مطلع الشهر المقبل مع فيسيل كوبي الياباني.

وقال فيا في حوار مع صحيفة "سبورت بازر" الألمانية: "لن أنسى مقدار سعادتي حينما أطلق الحكم صافرة نهاية أمم أوروبا في 2008 وكذلك في مونديال جنوب أفريقيا. وقتها كنت الأسعد على الأرض للفوز بأهم بطولتين مع المنتخب".

وتابع: "قدمنا كرة قدم مختلفة فقبل ذلك كان يجب على المدافع التحلي بالقوة، والشق البدني يغلب على لاعبي الوسط ولكننا كنا نهتم فقط بامتلاك الكرة ووجود أكثر من لاعب موهوب في الفريق ولذلك نجحنا في تقديم كرة قدم ممتعة وكذلك الفوز بالألقاب".

لاعب فالنسيا وبرشلونة السابق أكد أنّ تسجيله 59 هدفًا مع المنتخب الإسباني من أفضل ما حقق خلال مسيرته مشيرًا إلى أنّه يتوقع أن يتفوق عليه أحد اللاعبين مستقبلًا ويصبح الهداف التاريخي للاروخا، ومشيدًا بما يقدمه باكو ألكاسير على الصعيد التهديفي.

وأردف: "خضت عدة تجارب في دوريات مختلفة من أهمها الدوري الأمريكي. أعتقد أنّ كرة القدم تكبر في الوقت الحالي هناك وقد يستطيع المنتخب الأمريكي أن يناطح الكبار في المستقبل".

واختتم: "أعتقد أنّ إسبانيا وألمانيا من المرشحين للفوز بأمم أوروبا ولكن في الوقت الحالي إنجلترا وفرنسا الأفضل وبالطبع كل شيء وارد الحدوث".

جدير بالذكر أنّ فيا لم يشارك في يورو 2012 والذي حققه المنتخب الإسباني أيضًا وذلك بداعي الإصابة.