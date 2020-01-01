فياريال يتعاقد مع هيثم حسن ذو الأصول المصرية .. واللاعب تحت أنظار البدري

فياريال يضم هيثم حسن من أجل فريق الرديف

أعلن نادي فياريال الإسباني التعاقد مع هيثم حسن، ذو الأصول المصرية، من أجل اللعب في الفريق الرديف للغواصات الصفراء.

وكان هيثم حسن يلعب في نادي شاتورو الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث قدم عروضًا مميزة مع الفريق.

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وكشف الموقع الرسمي لنادي فياريال الإسباني، عن تعاقد مع هيثم حسن لمدة 4 سنوات مقبلة من أجل صفوف فريق الرديف.

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وولد هيثم حسن صاحب الـ18 عامًا، لأب مصري وأم تونسية، ومعه الجنسية الفرنسية، حيث يمتلك بعض القدرات والإمكانيات الكبيرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قد أكد على أن اللاعب تحت أنظار أفراد الجهاز الفني بإمكانية استدعائه خلال الفترة القادمة.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد وضعوا خطة من أجل رؤية اللاعبين المصريين الذين يتواجدون في الدوريات الخارجية من أجل الاستفادة من المميزين منهم.