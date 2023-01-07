فياريال وريال مدريد | نافذة يناير لا تزال مفتوحة يا أنشيلوتي .. لا داعي للعند

فياريال أسقط ريال مدريد والمجرم هو أنشيلوتي!

حقق فياريال الفوز على ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز جاء في وقت صعب للغاية على الملكي كان يرغب فيه أن ينقض على صدارة ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها برشلونة بفارق الاهداف وله مباراة أقل سيخوضها أمام أتلتيكو مدريد مساء الأحد.

لكن ماذا كان السبب في تلك الهزيمة أمام فياريال والتي هي الثانية في الدوري هذا الموسم لكتيبة كارلو أنشيلوتي، لكن من الجاني هنا؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

أين منظومة ريال مدريد؟

لا يخدعك جدول الترتيب الحالي، كل تلك النقاط التي جمعها ريال مدريد حتى الآن لا تثبت أي شيء في جودة الملكي وقدرته على التنافس طوال الموسم.

ببساطة لأن كافة الفرق التي لعبت ضد ريال مدريد حتى الآن، أو لنكون أكثر دقة غالبيتها نجحت في فرض طريقتها على المدرب الشهير.

ريال مدريد يلعب دون منظومة واضحة، أنشيلوتي يضع تشكيلته ويلقي بها في الملعب دون تعليمات واضحة للضغط وافتكاك الكرات والارتداد الهجومي أو الدفاعي.

رأينا هذا أمام أكبر وأصغر الفرق، أمام جيرونا ورايو فاييكانو وقادش وبلد الوليد واليوم أيضًا أمام فياريال، لكن الفارق بين مبارتي قادش وبلد الوليد واليوم أن فياريال كان فعالًا أكثر من الثنائي الآخر.

رودريجو لن ينقذك في كل مرة

في كل مرة يدفع فيها كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بلاعبه البرازيلي رودريجيو تراود الرجل الإيطالي ذكريات دوري الأبطال في الموسم الماضي عندما أنقذه في الأوقات الصعبة.

لكن سأكون صريحًا معك يا أنشيلوتي، ليس في كل مرة تسلم الجرة، رودريجيو لن ينقذك في كل مناسبة، وليس لتقصير من البرازيلي الصغير، ولكن ببساطة لأنها لعبة جماعية.

تبديلات أنشيلوتي أصبحت شبه محفوظة بعيدًا عن رودريجيو، تحديدًا الدفع بكامافينجا من أجل الحصول على دفعة بدنية تساعد الفريق الثلث أو النصف ساعة الأخيرة عندما ينهار الخصم بدنيًا، لكنها أيضًا لن تنجح في كل مرة.

سوق الانتقالات مفتوح

إليك خبرًا يا أنشيلوتي، نحن في فترة انتقالات وهناك الكثير من الأسماء التي تنتظر فقط أن يرتبط اسمها بريال مدريد من أجل ارتداء قميص الملكي.

العزوف عن الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يعطينا إيحاء أن النادي الملكي يعاني من مشاكل مادية تمنعه من الصفقات وهو على النقيض من ذلك كان على استعداد لضم مبابي بمبالغ قياسية في الصيف الماضي.

نواقص النادي الملكي عديدة وفي عدة خطوط لكن أبرزها على الإطلاق بديل كريم بنزيما الذي قدم كل ما لديه، وطلب تقديم المزيد منه فيه شيء من الجحود لكل ما قدمه الرجل في الموسم الماضي.

ما حدث في 2021\22 من بنزيما هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة التي تقول إن بنزيما في ذلك العمر لن يعطيك أكثر من ذلك، وانتظاره من أجل تقديم يد العون لك وإنقاذك هو مثل الغريق الذي يتعلق بقشة.

بيت القصيد

الملكي عانى كثيرًا في الأسابيع الماضية وظن البعض أن أنشيلوتي سيستغل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم من أجل إصلاح الأمور لكن ذلك لم يحدث.

ليخرج علينا لاحقًا بتصريحات حول عدم حاجة الفريق لسوق الانتقالات الشتوية وهو على النقيض تمامًا يحتاج لتدعيم عدة مراكز، أبرزها الهجوم.

ريال مدريد دون منظومة حقيقية وشخصيته تنعدم أمام كافة فرق الدوري الإسباني، كبيرها وصغيرها، وبقاء أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية وثباته على نفس الأفكار الحالية فيه كارثة محققة قادمة لا محالة للملكي.