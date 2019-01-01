فياريال وفالنسيا مهددان بالحرمان من التعاقدات

هل ينضم فالنسيا وفياريال لتشيلي وبرشلونة وريال مدريد؟

يواجه ناديي فياريال وفالنسيا خطورة الحرمان من التعاقدات خلال سوق الفترة المقبلة ومن المتوقع صدور القرار قبل الأول من يونيو المقبل.

تشيلسي يواجه عقوبة الحرمان من التعاقدات بعد رفض الاستئناف الذي قدمه البلوز.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم يراجع سجلات فالنسيا وفياريال الخاصة بالتعاقد مع صفقات تحت السن القانونية.

وأشارت إلى أنّ الفريقين يتوقعان عدم التعرض لعقوبة الإيقاف إذ لا يشك فالنسيا وفياريال في الصفقات التي أتمها الفريق والتي لم تخالف القانون.

هل إنييستا هو اللاعب الإسباني الأعظم على الإطلاق؟ 🐐

إذا كانت إجابتك بلا، فمن هو؟ 🤔 pic.twitter.com/rZZpNps7Sy — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

وكان الاتحاد الدولي قد راجع اتفاقات العديد من الأندية ولكنها لم تعاقب سوى عدد قليل آخرهم تشيلسي ومن قبل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو في إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ فيفا ينظر إلى القوانين الخاصة بالتعاقد مع لاعبين تحت السن القانونية ويهدف إلى تعديلها بهدف تخفيف الأمر على الأندية.