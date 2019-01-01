فويث: أتمنى فوز توتنهام بالأبطال على طريقة مباراة أياكس

مباراة مجنونة جديدة في النهائي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى خوان فويث، قلب دفاع توتنهام، أن يحقق فريقه لقب دوري الأبطال بمباراة أخرى مثيرة كما فعل أمام أياكس بنصف النهائي في هولندا.

سبيرز كان قد قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى انتصار بثلاثية باللحظات الأخيرة في لقاء العودة أمام أياكس في أمستردام في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الأرجنتيني مع "سكاي": "في بعض الأحيان عندما تفوز بتلك الطريقة المجنونة تكون سعيداً للغاية، نحن نتدرب بجدية وتركيزا على النهائي".

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فابينيو: فيرمينو كان له دور في انضمامي للريدز عندما قام بمراسلتي، وقال لي أن المدرب سأل عنك وعن رأيي في مستواك وأخبرته العديد من الأشياء، وبدوري استفسرت منه عن ليفربول، بعدها ليفربول تواصل مع وكيل أعمالي وأخبروه بالرغبة في التعاقد معي 💬 pic.twitter.com/rny6nbtT2C — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

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وأكمل: "أتمنى أن نفوز بالمباراة النهائية بطريقة كتلك التي هزمنا بها أياكس ونستمتع بدوري أبطال أوروبا".

صاحب الواحد وعشرين عاماً كان من العناصر التي شاركت باستمرار في تشكيلة توتنهام الموسم الحالي، وتم استدعائه لتمثيل الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وتُلعب المباراة النهائية مساء السبت بين توتنهام وليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".