فونسيكا: روما تحلى بالشجاعة ولا أرفض الانتقادات

باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما يعرب عن سعادته بالفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي.

أعرب باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره ليتشي في الدوري الإيطالي مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فونسيكا وأكد خلالها أن الفريق عمل بشكل قوي للتحضير لتلك المواجهة وأشاد بكل عناصره.

وقال فونسيكا: "الفريق تدرب بشكل جيد للغاية خلال الأيام الماضية لذلك كنت واثق للغاية عند بداية المباراة، بالرغم أن ليتشي فاز في ثلاث مباريات متتالية".

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وأضاف: "قدمنا نصف ساعة رائعة في بداية المواجهة ولم نتوقف والفريق امتلك الكثير من الشجاعة وذلك كان هامًا للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية اليوم والجميع لعب بشكل رائع سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم، أنا سعيد بتلك المباراة".

وأنهى تصريحاته: "دومًا ما يكون المدير الفني هو الشخص الذي يتم إلقاء اللوم عليه عندما لا تذهب الأمور في الاتجاه المرغوب فيه، واتقبل الانتقادات بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز روما بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الفريق للنقطة رقم 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.