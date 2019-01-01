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الدوري الأمريكي - الممتاز

فوندولوفسكي يحطم رقم دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي

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ohn Todd/ISIPhotos
فوندولوفسكي يصل إلى 148 هدفًا في الدوري الأمريكي ويحطم رقم الأسطورة لاندون دونوفان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حطم كريس فوندولوفسكي نجم سان جوزيه إيرثكويكس رقم الأسطورة لاندون دونوفان كهداف تاريخي للدوري الأمريكي.

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وسجل فوندولوفسكي أربعة أهداف لفريقه سان جوزيه إيرثكويكس في شباك شيكاغو فاير في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات القسم الغربي للدوري الأمريكي.

وبالأهداف الأربعة التي سجلها فوندولوفسكي،  أصبح يمتلك في جعبته 148 هدفًا في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الأمريكي.

ويواصل فوندولوفسكي موسمه المميز، حيث يقدم أداء كبيرًا خلال هذا الموسم مع فريقه سان جوزيه إيرثكويكس ويتصدر فيه فائمة هدافي الفريق.

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يذكر أن لاندون دونوفان كان قد ترك الدوري الأمريكي مطلع الموسم الحالي ليبدأ تجربة أخرى في الدوري المكسيكي مع نادي كلوب ليون.

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