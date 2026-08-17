على الرغم من الهزيمة بثلاثية نظيفة في المباراة الودية أمام ريال مدريد، كانت الأجواء في أروقة شالكه ممتازة يوم الأحد. إلا أن هذا الحدث قد تعكر صفوه بسبب واقعة مؤسفة بعد صافرة النهاية.

فبعد مرور حوالي 25 دقيقة من انتهاء المباراة، ووفقًا لصحيفتي "بيلد" و"فيلت"، اقتحم ثلاثة رجال المنطقة الأمنية المؤدية إلى جناح غرف تغيير ملابس اللاعبين، وهي منطقة يُسمح بالدخول إليها عادةً فقط للاعبين والمدربين وموظفي النادي والصحفيين. وهناك، ادعى هؤلاء الأشخاص أنهم "أبناء عمومة" نجم ريال مدريد، أردا جولر، وطالبوا بصوت عالٍ بالوصول إلى اللاعبين.





واستمرت هذه الواقعة لنحو 10 دقائق قبل أن تتدخل موظفة من قسم الإعلام بنادي شالكه 04 وتطلب من مثيري الشغب الثلاثة إبراز بطاقات الاعتماد الخاصة بهم، لتتصاعد حدة الموقف بعد ذلك بشكل مفاجئ.

وبحسب صحيفة "بيلد"، قام الرجال الثلاثة بتوجيه شتائم وتهديدات بصوت عالٍ لموظفة شالكه، حيث صرخوا قائلين: "هذه العجوز من الواضح أنها ليست في وعيها، هناك خطب ما بها. اغربي عن وجهنا! ابتعدي! لا تتحدثي معنا! وإذا تجرأ أي حارس أمن على لمسنا، سترون ما سيحدث". كما أُشير إلى توجيه ضربة لذراع الموظفة عندما حاولت التقاط صور للرجال، ربما بهدف استخدامها لفرض حظر دخولهم إلى الملعب في المستقبل.

وتشير التقارير إلى أن حراس الأمن المتواجدين في الجوار وأولئك الذين تم استدعاؤهم، تدخلوا بتردد في البداية قبل أن يقدموا المساعدة للموظفة، ليغادر الرجال الثلاثة الملعب بعد ذلك وهم يوجهون وابلًا من الشتائم.

فينيسيوس يعاني

على أرض الملعب، لم يقدم "الرويال بلوز" الكثير يوم الأحد في المباراة الاحتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح ملعب شالكه أمام "لوس بلانكوس"، وسقطوا بثلاثية نظيفة أمام فريق مدجج بالنجوم وبتركيز عالٍ. بل إن شالكه قدم لهم هدية مبكرة؛ حيث جاء هدف الافتتاح عبر كيليان مبابي إثر خطأ فادح من رون شالينبيرج (في الدقيقة 6)، قبل أن يكمل دين هويسين (20) وكارلوس إسبي (57) ثلاثية الملكي.

ورغم الهزيمة، خرج لاعب واحد من شالكه بإشادة واسعة، وهو تيمو بيكر. فقد واجه الظهير البالغ من العمر 29 عامًا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتفوق عليه بوضوح في المواجهات الثنائية. وهو ما قدرته جماهير الفريق الأزرق الملكي، حيث هتفت باسم بيكر واحتفلت به قبل نهاية المباراة بقليل بعد تدخل قوي وناجح آخر ضد البرازيلي.

وبعد المباراة، صرح ميرون موسليتش، مدرب شالكه، قائلاً: "هذا هو أعلى مستوى في كرة قدم الأندية. كان علينا أن نختبر ذلك في مواقف عديدة، ولكننا بحاجة إلى ذلك أيضًا. كان يجب أن نمتلك الاستعداد للمعاناة حقًا، لأن الجودة الفردية في ريال مدريد عالية بشكل لا يُصدق. وكان من المهم اليوم أن نصل إلى أقصى حدودنا وأن نتجاوز قدراتنا في مواقف مختلفة، فهذا جزء أساسي من التطور والنمو".