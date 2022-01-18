فوضى برشلونة لا تتوقف .. ديمبيلي مستلسم لموكيله رغم رغبته بالبقاء

يستمر التعقيد في موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني، بعد عدم قبول عرض التجديد الأخير، ويواصل "البلوجرانا" انتظار وكلاء اللاعب لاتخاذ خطوة جديدة في أقرب وقت ممكن مع استمرار فترة الانتقالات الشتوية.

برشلونة يتوقع حاليًا أن يقوم وكلاء ديمبيلي بإحضار عروض من أندية أخرى، حيث يمكن أن يستفيد النادي الكتالوني من أي مال بدلًا من خسارة الفرنسي بالمجان.

لكن إذا ما أراد ديمبيلي الاستمرار في برشلونة حتى نهاية عقده، فإن المشاكل مثل رد فعل مشجعي "كامب نو"، وحتى علاقته اليومية في غرفة الملابس قادمة لا محالة.

وسبق وأن أمهل برشلونة ديمبيلي وممثليه 48 ساعة لمعرفة الرد النهائي منهم على العرض الأخير المقدم من النادي الكتالوني. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ما هي التطورات في ملف ديمبيلي وبرشلونة؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صبر برشلونة قد نفذ بالفعل، والنادي مستعد لتسليم ديمبيلي لمن يدفع أكثر إذا لم يحدث تغيير في سياسة التفاوض.

ديمبيلي يخاطر إذا ما استمر مع برشلونة بعدم اللعب لما تبقى من الموسم، على الرغم من أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق يدرك أن ذلك مضيعة رياضية غير ضرورية.

كيف أصبح الوضع أكثر تعقيدًا؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ديمبيلي يريد الاستمرار في برشلونة، وهو ما شدد عليه اللاعب كثيرًا، لسعادته في النادي وفي غرفة الملابس، وإداركه أنه يمكن أن يكون أحد الركائز التي يقوم عليها تجديد الفريق.

لكن رغم ذلك فإن ما يفصله عن التجديد هو طموح ممثليه الذين يرغبون في الحصول على أقصى استفادة مالية من رحيله المجاني عن "كامب نو".

ولا يملك ديمبيلي حق معارضة ممثليه، حيث ستكون لهم الكلمة الأخيرة في مستقبله، مهما كانت رغبة اللاعب نفسه.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديمبيلي؟

يعد الفرنسي الدولي جذابًا لعدد من الأندية، لكن لا توجد عروض ثابتة وكبيرة بالمال الكافي لما يطالب به.

وحتى الآن، أظهر ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني اهتمامًا بضم اللاعب، لكن دون التقدم بأي عرض.

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