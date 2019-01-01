فوساتي للاعبي الأهلي : لا تفقدوا أمل المنافسة على الدوري السعودي

عبد الله بترجي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد وقع عقداً مع خورخي فوساتي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي مهمة الإشراف الفني على فريق الأهلي، بدءاً من أمس الجمعة، وذلك تحضيراً لمواجهة النصر المقبلة.

وكان عبد الله بترجي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد وقع عقداً مع خورخي فوساتي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، قبل انطلاق الحصة التدريبية، وبحضور زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

المدير الفني الجديد حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وخلال الاجتماع شرح سياسته في العمل وأسلوبه التدريبي التي سيسير عليها خلال المرحلة القادمة.

أليجري يوضح حقيقة مشكلة ديبالا وتشكيلته لساسولو

وطلب فوساتي من اللاعبين ضرورة الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة تفاديًا لفقدان فرصة المنافسة حتى النهاية على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حتى وإن كانت الفرص تضاءلت في ظل الهدر النقطي السابق.

نجوم الذين لن ننساهم للأبد🔥🔥، من هو مايسترو الوسط؟♫♫ pic.twitter.com/EiGEHy8GBQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 9, 2019

وكان اللاعب مهند عسيري قد التحق بتدريبات الأهلي، الجماعية بعد أن تم وضعه في التدريب الانفرادي أخيرًا بسبب خلافه مع جويدي.