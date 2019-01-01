فوساتي: الأهلي يمر بظروف داخلية صعبة ولا أملك عصا سحرية

الراقي تلقى الهزيمة أمام النصر في الكلاسيكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد فوساتي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بالروح التي ظهر عليها لاعبوه خلال الكلاسيكو أمام النصر، مشيرًا إلى أن الراقي يمر بظروف صعبة يرفض الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وتلقى الراقي الهزيمة اليوم الثلاثاء، في أول مباراة لفوساتي مع الفريق، أمام العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فوساتي قال، عقب المباراة: "روح اللاعبين وشخصيتهم في المباراة كانت رائعة، وظهر إصرارهم على تحقيق الفوز، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وهو ما تسبب في خسارتنا، لذلك أشعر بالحزن للهزيمة، لأننا ورغم ابتعادنا عن الصدارة من قبل اللقاء إلا أن رغبتنا كانت قوية في مواصلة الانتصارات".

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وأضاف: "كنت أعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وإن كان قد قيل على لساني أننا سنحقق الفوز بسهولة، رغم أنني أعمل في التدريب منذ 20 عامًا ولم أقلل خلالها من أحد أيًا كان، لكن لا أستطيع أن ألوم اللاعبين بسبب ضيق الوقت".

مدرب الراقي اختتم كاشفًا: "الأهلي يواجه ظروف داخلية صعبة قبل المباراة لا يمكنني أن أذكرها، وأنا لا أملك عصا سحرية كي أغير الفريق بين يوم وليلة، أحتاج إلى وقت ودعم الجماهير، وواثق من أن الجمهور سيكون سعيدًا في نهاية الموسم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الراقي عند النقطة 36 في المركز الثالث.