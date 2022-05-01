فوز ورقم قياسي .. أليسون يصنع التاريخ في تفوق ليفربول على نيوكاسل

أصبح البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أول حارس مرمى ينجح في الخروج بشباكه نظيفة في عشرين مناسبة خلال منافسات موسم 2021-22 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

حارس ليفربول قدم أداءً مثاليًا يوم السبت في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

فوز ليفربول على نيوكاسل لم يمكن "الريدز" فقط من الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، لكنه منح أليسون رقمًا مثيرًا للإعجاب لم يتمكن أي حارس في الدوري الإنجليزي، أو الإسباني، أو الإيطالي، أو الفرنسي أو الألماني من الوصول إليه خلال الموسم الحالي.

وأثبت أليسون، 29 عامًا، والذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2018، أنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم منذ انضمامه إلى ملعب "أنفيلد".

أليسون، ومنذ انضمامه إلى ليفربول، خرج بشباكه نظيفة في 85 مباراة من أصل 177 مواجهة بقميص "الريدز"، وذلك بعد سنوات من معاناة الفريق الإنجليزي من ضعف حراسة المرمى.

ماذا قال أليسون؟

يرى أليسون أن هذا النوع من العروض المميزة جزء من وظيفته، وذلك حين تحدث عن إنجازه في الموقع الرسمي لناديه.

وقال أليسون: "أنا موجود من أجل كل شيء، وأنا مستعد لذلك، ألعب لفريق ليفربول، وهو فريق كبير، يلعب أكثر على الجانب الآخر من الملعب".

وتابع: "ليفربول يهاجم دائمًا أكثر من المنافسين، ويخلق المزيد من الفرص، ويجب أن أكون جاهزًا دائمًا".

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