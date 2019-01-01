فوز كاسح للاتفاق على التقدم وضمك يتأهل بصعوبة في كأس خادم الحرمين الشريفين

مباريات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين

أقيمت بعض مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، حيث شهدت انتصار كبير للاتفاق على التقدم بـ6 أهداف دون مقابل في لقاء رائع.

في الشوط الأول أحرز الاتفاق هدفين فقط، حيث أحرزهما فيليب كيس في الدقائق 13 و 26، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا وتفاديًا لمفاجآت مباريات كأس الملك.

أحرز أسامة الحداد الهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر اللقاء ليأتي محمد مرزوق الكويكبي الهدف الرابع في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليوسع الفارق مع التقدم.

وسجل سوليمان دوكارا لاعب الاتفاق الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم هزاع الهزاع السداسية في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وفي مباراة ثانية، حقق ضمك فوزًا متأخرًا وصعبًا على الحجاز بهدف دون رد، حيث أحرزه زيزينهو في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ضربة جزاء تحصل عليها ضمك.

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وفي لقاء أخر، حقق نجران فوزًا بثلاثية على الخلود أحرز الأهداف كارلوس أفونسو في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، وباتريك مارينز الثاني في الدقيقة 36، واختتم أحمد سعد الثلاثية في الدقيقة 91.

وتمكن فريق الشعلة من تحقيق الفوز على الصقور بهدف دون رد، أحرزه مامادو سورو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وفي أخر مباراة حقق الطائي الفوز على الوشم، بهدفين مقابل هدف، تقدم إبراهيم حمد لصالح الوشم في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وتعادل الطائي في الدقيقة 41 عن طريق لويز إدواردو.

واتجه الفريقين إلى وقت إضافي تمكن خلاله فريق الطائي في خطف الفوز في الدقيقة 116 عن طريق عمر سلمان السحيمي.



