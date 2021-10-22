"فوز الهلال على النصر بطولة لهم .. لأنه كبير الكبار"

تعليق مثير للجدل من سعود الصرامي حول انتصار الهلال على النصر

علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على احتفالات جماهير نادي الهلال بالفوز على النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأيضًا فوز الاتحاد على الفريق الأصفر بالدوري السعودي للمحترفين، واصفًا العالمي بكبير الكبار.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

الصرامي قال خلال تصريحات عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "مشفق على جمهور الهلال انه يسمع كلام غريب، لا يشخص الواقع، يعني مثلًا يقولون أن أكبر قاعدة جماهيرية هي الهلال والاتحاد".

الإعلامي الرياضي تابع: "عندما فاز الهلال على النصر، أرى أفراح غريبة، حتى هناك بعض اللاعبين في الهلال لا يجيدون لعب كرة القدم، وحولهم النصر إلى أساطير بسبب تصرفاتهم غير الجيدة، وآخرهم علي البليهي، وأعتقد أن صيحة الجحفلي انتهت ودخلنا في علي البليهي".

مدير المركز الإعلامي بالنصر السابق واصل: "أيضًا عندما انتصر الاتحاد على النصر بالدوري السعودي، ظهرت الاحتفالات كأن الاتحاد توج بالبطولة، فعلًا النصر هو كبير الكبار، والدليل ما يحدث من جماهير وإعلام وعشاق الهلال والاتحاد بمجرد الانتصار فقط على النصر".

واختتم سعود الصرامي تصريحاته قائلًا: "شكرًا لأعظم نادي في العالم والوطن العربي وآسيا والخليج، والبطل غير المتوج نادي النصر السعودي".

"حركة البليهي مرت بسلام لم تتكرر أحداث ملعب بورسعيد"

وانتصر الاتحاد على النصر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.