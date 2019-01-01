رئيس الاتحاد المغربي يعلن موعد الإعلان عن مدرب أسود الأطلس

من سيكون مدرب المغرب القادم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن أن الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب المغربي، سيكون الأسبوع المقبل.

ويبحث الاتحاد المغربي، عن مدرب خلفًا للمغربي هيرفي رينار، الذي رحل لتدريب المنتخب السعودي.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا، جاء نصه كالآتي: "أكد رئيس الجامعة، لأعضاء المكتب المديري، أن الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد سيكون الأسبوع المقبل".

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، فالمدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، سيكون هو المدرب القادم لمنتخب المغرب.

ويعد لوران بلان هو أبرز المرحشين لتدريب المغرب، بجانب المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش.

وكان رينار قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب المغرب، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في دور الـ16.