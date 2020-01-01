فودين يضع برناردو سيلفا على أعتاب برشلونة

لاعب الوسط البرتغالي قد يرحل عن مانشستر سيتي

يراقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح البرتغالي برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، تمهيداً للتحرك للحصول على خدماته.

برناردو خسر مكانه بالتشكيل الأساسي في سيتي هذا الموسم، بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع المدرب بيب جوارديولا للتفكير في عناصر أخرى.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين، أصبح صاحب الأفضلية على برناردو في الوقت الحالي.

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وهو ما ظهر في ظهوره كأساسي في الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2/1، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الأمر الذي سيدفع اللاعب البرتغالي للتفكير جدياً في مستقبله هذا الصيف، لعدم ترحيبه بفكرة الجلوس على دكة البدلاء الموسم القادم.

برشلونة يضع برناردو ضمن أهم أولوياته، نظراً للنقص الواضح الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب وكذلك الجناح.

قيمة الدولي البرتغالي المرتبط بعقد مع سيتي حتى 2025، تصل إلى 80 مليون يورو، وبرشلونة أبدى استعداده لاستخدام بعض لاعبيه في صفقة تبادلية لتخفيض المبلغ أبرزهم نيلسون سيميدو.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة، شارك في 52 مباراة مع سيتي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 بكل البطولات.