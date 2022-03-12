"فودين يستطيع تجاوز ليونيل ميسي"

هل يتفوق فودين على ميسي؟

تحدث أحد النقاد الرياضين عن مستوى فيل فودين نجم منتخب إنجلترا، ومستواه الرائع بالمواسم الأخيرة مع فريقه مانشستر سيتي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الهدف الثالث لإنجلترا أمام ويلز ببطولة كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 3-0.

وكانت هذه المباراة الأولى لفودين في البطولة، حيث جلس على مقاعد البدلاء في الفوز 6-2 على إيران، ولم يشارك في التعادل بنتيجة 0-0 مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحد النقاد خلال ظهوره مؤخرًا على قناة سكاي سبورتس نيوز:" هذا الصبي هو النجم الجديد لديه إمكانات أكبر من ليونيل ميسي، التوازن، مركز الثقل، الوعي يجب أن تولد بهذه المواهب ".

وتابع: "يحتاج المدربون فقط إلى إرشاده لعدم إنفاق أمواله على السيارات فيجب إنفاق الأموال على الممتلكات وعلى والديه".

وأضاف: "أنسوا الحياة الزائفة كانت تلك نصيحتي له وتحدثت مع والده ومعه".

وعندما سُئل عما إذا كان فودين يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم أجاب: "نعم، التاج قادم إلى إنجلترا وهو يحمل التاج أيضًا."

ومن المعروف أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو قدوة فودين حيث مزح خريج أكاديمية السيتي سابقًا بأنه يرغب في اصطحابه للصيد يومًا ما.