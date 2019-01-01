فودين يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر فائز بالبريميرليج

كيف تسبب جوارديولا في دخول نجم مانشستر سيتي الشاب فيل فودين لموسوعة جينيس؟

دخل فيل فودين نجم مانشستر سيتي الشاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية حين أصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بلقب البريميرليج.

وفاز فودين مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، بعدما شارك في العديد من المباريات خلال الموسم الماضي تحديدًا.

وقام جوارديولا بتصعيد النجم الشاب قبل بداية الموسم قبل الماضي، ليصبح لاعبًا في الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي بعد ثقة المدرب فيه في سن صغير.

وفي سن 17 عامًا و350 فقط، توج فودين بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لأول مرة في موسم 2017 - 2018، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يتوج باللقب.

وفاز فودين بالبريميرليج للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الماضي بعد صراع مانشستر سيتي مع ليفربول والذي انتهى بفارق نقطة واحدة فقط وفي الجولة الأخيرة.

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يذكر أن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي كان قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من قبل كصاحب أطول ضربة مرمى في تاريخ كرة القدم.