فودن متغزلاً في ستيرلينج: مثلي الأعلى وسعيد بنصائحه

الشاب الإنجليزي يُمني النفس بالسير على خطى ستيرلينج

استفاض مراهق مانشستر سيتي فيل فودن في مدح ابن جلدته رحيم ستيرلينج، وصفًا إياه بالقدوة والمثل الأعلى، متمنيًا أن يسير على نهج لاعب ليفربول السابق، في إشارة إلى مثابرة الأخير واجتهاده لتطوير نفسه كما يظهر مع الفيلسوف بيب جوارديولا في آخر موسمين.

وأبلى صاحب الـ19 عامًا بلاءً حسنًا في ظهوره الأول بالقميص السماوي، في سهرة أمس الثلاثاء أمام بريستون نورث إند، ضمن منافسات الدور الثالث لكأس كاراباو.

وشارك فودن مع مُلهمه في الفوز على بريستون بالثلاثة، ما جعله يُمني النفس بالحصول على دقائق أكثر مع السكاي بلوز في بطولته المفضلة البريميرليج، لافتًا إلى أنه سيستمع لنصائح ستيرلينج، ليواصل المضي قدمًا بالطريقة التي يريدها لنفسه.

وقال بطل العالم تحت 17 عامًا "ستيرلينج يُبهرني كلما شاهدته. في كل مباراة أشاهده يكون في مستوى أفضل، وما زال لديه الكثير في المستقبل، وهذا جيد بالنسبة له، أن يكون شابًا ويتطور بهذه الطريقة المذهلة".

👕🔵 من هو أول لاعب يخطر ببالك عندما تشاهد هذا الاصدار من قميص البلوز؟ 👀 pic.twitter.com/mrBgipnXU5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وختم حديثه عن مواطنه "ستيرلينج قدوتي ويساعدني كثيرًا، وحقًا أنا سعيد بوضعه الحالي، وسواء في المباريات أو في التدريبات دائمًا يساعدني، حيث يُقدم لي النصائح وما الشيء المهم بالنسبة للاعب صغير يبحث عن فرصته".