فوتبول مانجر 22: أفضل المدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الشباب في اللعبة

اكتشاف اللاعبين الشباب والتعاقد معهم وتطويرهم ليكونوا من نجوم الصف الأول، يعد من أكثر الأمور متعة في لعبة فوتبول مانجر.

فكل فريق في اللعبة لديه مجموعة من الكشافة، مهمتهم البحث عن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو فيرجيل فان دايك جديد.

ولمساعدتك في تحقيق هذا الأمر، يقدم لك موقع جول أفضل المدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الشباب في لعبة فوتبول مانجر 22، وجهز لك قائمة بأفضل اللاعبين الشباب في اللعبة.

فوتبول مانجر 22: أفضل المهاجمين الشباب

أنسو فاتي لاعب برشلونة، ارتدى القميص رقم 10 مع الفريق الكتالوني، والكثير يتوقع له أن يكون خليفة ميسي في الملاعب، ولكنه ليس أغلى لاعب في اللعبة، أغلى لاعب هو جيريمي دوكو.

وتضم قائمتنا العديد من اللاعبين الذين يشاركون بالفعل مع الفريق الأول في أنديتهم، مما سيصعب عليك الأمر لإقناعهم بالانضمام إلى مشروعك بالإضافة إلى الكثير من الأموال.

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فمثلًا راؤول مورو، لاعب لاتسيو خيار مناسب للتعاقد معه على سبيل الإعارة، أو مهاجم مانشستر سيتي ليام ديلاب، في حال عدم القدرة على التعاقد مع إرلينج هالاند.

اللاعب العمر المركز الجنسية النادي القيمة جيريمي دوكو 19 AMRL, ST بلجيكا رين £79m ماسون جرينوود 19 AMR, ST إنجلترا مانشستر يونايتد £67m فابيو سيلفا 18 ST البرتغال ولفرهامبتون £61m أنسو فاتي 18 AMRL, ST إسبانيا برشلونة £59m جواو بيدرو 19 AMRL, ST البرازيل واتفورد £35m يوسوفا موكوكو 16 ST ألمانيا بوروسيا دورتموند £35m فاكوندو بيلستري 19 AMR, ST أوروجواي ألافيس £31m يريمي بينو 18 AMRLC, FC إسبانيا فياريال £30m داني سكارليت 17 ST إنجلترا توتنهام £26m كريستوس تزوليس 19 AMRL, ST اليونان نورويتش سيتي £23m تاليس ماجنو 19 AMRLC, FC البرازيل نيويورك سيتي £16m كريم أديمي 19 AMR, ST ألمانيا لايبزيج £15m جولين لوبيت 18 ST إسبانيا real san sebastian £14m يوسف ديمير 18 AMRLC, FC النمسا برشلونة £13m محمد دارمي 19 AMRL, ST الدنمارك أياكس £13m بنيامين سيسكو 18 ST سلوفانيا ريد بول سالزبورج £12m إرنست بوكو 17 AMRL, ST هولندا ألكمار £12m لايام ديلاب 18 ST إنجلترا مانشستر سيتي £10m آنخيلو 16 AMR, ST البرازيل ساو باولو £10m ماتيو كانسيليري 19 AMR, ST إيطاليا فيرونا £8m راؤول مورو 18 AMRLC, FC إسبانيا لاتسيو £8m كايو خورخي 19 ST البرازيل zebre £7m آلان فالاسكو 18 AMRLC, FC الأرجنتين إندبينتي £6m فاكوندو فارياس 18 AMLC, FC الأرجنتين كولن £5m ماتياس أريزو 18 ST أوروجواي ريفير بليت £2m

فوتبول مانجر 22: أفضل لاعبي الوسط الشباب

ربما يكون جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند أفضل لاعب وسط شاب في اللعبة، ولكن إن لم تكن تدير باريس سان جيرمان، أو مانشستر سيتي، فإن فرصتك في التعاقد معه مباشرة ستكون ضئيلة للغاية.

وكذلك الأمر سينطبق على بيدري لاعب برشلونة الذي تم إطلاق عليه لقب "إنييستا الجديد"، ولهذا سيكون الأرجنتيني لوكا روميرو بديلًا رائعًا لتلك الأسماء، عندما ترى أن اللاعب يسمونه "ميسي المكسيكي"، ومعه جافي لاعب برشلونة أيضًا.

وإن كانت ميزانيتك ضئيلة فيمكنك البحث في البرتغال، عن باولو برناردو صانع ألعاب بنفيكا.

اللاعب العمر المركز الجنسية النادي القيمة جود بيلينجهام 18 DM إنجلترا بوروسيا دورتموند £98m بيدري 18 AMRLC إسبانيا برشلونة £94m فلوريان فيرتز 18 AMC ألمانيا باير ليفركوزن £85m بوكايو ساكا 19 WBL, AMRL إنجلترا آرسنال £79m موريبا 18 DM, AMC غينيا لايبزيج £77m إدواردو كامافينجا 18 DM فرنسا ريال مدريد £67m جيوفاني رينا 18 AMLC أمريكا بوروسيا دورتموند £55m جمال موسيالا 18 AMRLC ألمانيا بايرن ميونخ £53m ريان جرافنبرخ 19 DM, AMC ألمانيا هولندا £41m هارفي أليوت 18 AMRLC إنجلترا ليفربول £40m رينير 19 AMC البرازيل بوروسيا دورتموند £40m أليفي ديفين 16 DM, AMC إنجلترا توتنهام £38m لوكا روميرو 16 AMRLC الأرجنتين لاتسيو £33m عماد ديالو 19 AMRLC ساحل العاج مانشستر يونايتد £32m نوني مادويك 19 AMRLC إنجلترا ايندهوفن £30m نيكو ويليامز 19 AMRL إسبانيا أتلتيك بيلباو £29m فيليب ستيفانوفيتش 18 AMRLC صربيا Heerenveen £24m كايكي 18 AMR البرازيل مانشستر سيتي £24m صامويل ريكي 19 DM إيطاليا إمبولي £23m يونس موسى 18 AMRC أمريكا فالنسيا £20m ريان شريكي 18 AMRLC, FC فرنسا ليون £20m نيكو 19 DM إسبانيا برشلونة £19m جافي 16 DM, AMC إسبانيا برشلونة £18m نيكولو ريفيلا 19 DM إيطاليا جنوى £16m هانيبال 18 AMLC فرنسا مانشستر يونايتد £13m كورناد دي لافيونت 19 AMRL أمريكا مارسيال £12m لوكا سويستش 18 AMC كرواتيا ريد بول سالزبورج £12m ناكاري 17 AMC اليابان ريال مدريد £12m فرانسيسكو كونسيساو 18 AMRL البرتغال بورتو £10m ساندري 18 MC البرازيل ساو باولو £10m أليكس بينيا 19 AMRLC إسبانيا جيرونا £7m باولو بيرناردو 19 AMC البرتغال بنفيكا £6m لوسيان أجومي 19 DM, AMC فرنسا بريست £3m

فوتبول مانجر 22: أفضل المدافعين الشباب

يعد جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج هو أغلى مدافع في اللعبة، لكنه يتطلب مبلغ كبير للتعاقد معه، كذلك ليفرامينتو، أو نونو مينديش.

ولكن هناك بعض الخيارات الجيدة التي يمكن التعاقد معها بمبلغ أقل في البرازيل يوجد سانتوس كايكي، وتقدر قيمته بأقل من ستة ملايين جنيه إسترليني.

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كما يمكن التعاقد مع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة والذي سيكون له مستقبل كبير، ولكن برشلونة يضع شرطًا جزائيًا في عقده.

لاعب العمر المركز الجنسية الفريق القيمة جوسكو جفاردييول 19 DLC كرواتيا لايبزيج £68m نونو مينديش 19 D/WBL البرتغال باريس سان جيرمان £46m لوكا نيتس 18 D/WB/AML ألمانيا بوروسيا مونشنجلادباخ £37m تينو ليفرامينتو 18 D/WBR إنجلترا ساوثامبتون £34m أليخاندرو بالدي 18 D/WB/AML إسبانيا برشلونة £28m ميجيل جوتيريز 19 D/WBL إسبانيا ريال مدريد £26m إليا زبارني 18 DC أوكرانيا دينامو كييف £24m ديفين رينش 18 DRLC, DM هولندا أياكس £20m ريكاردو كاليفوري 19 D/WB/ML إيطاليا روما £14m نيانزو كواسي 19 DC, DM فرنسا بايرن ميونخ £13m كيينث تايلور 19 DC, DM, MRLC هولندا أياكس £12m أليخاندرو فرانسيس 18 DRLC إسبانيا ريال سرقسطة £10m تايلور بيليس 19 DRC إنجلترا أندرلخت £9m أمادو أونانا 19 DC, DM بلجيكا LOSC £9m رينان 19 DLC Brazil SEP £6m كايكي 17 DC Brazil SAN £2m

فوتبول مانجر 22: أفضل حراس المرمى الشباب

يبدو أن حارس مرمى جينك مارتن فاندرفوردت، على الطريق ليكون من أفضل حراس المرمى في العالم، ولكنه سيكلفك مبلغًا للتعاقد معه لذا الأندية الكبيرة هي فقط وحدها من تستطيع التعاقد معه.

وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فيمكنك النظر إلى أندريه جوميش ، أو جافين بازونو على سبيل الإعارة.