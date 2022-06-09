"فهد بن نافل حقق بطولات في سنتين مثل النصر في 22 عامًا!"

الهلال تفوق على النصر خلال القرن الجديد

يرى الإعلامي الرياضي سامي الحريري، أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، حقق مع الزعيم بطولات تتساوى التي حققها النصر خلال آخر 22 عامًا.

كيف تفوق الهلال على النصر آخر 20 عامًا؟

استعرض الحريري خلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن سؤال أحد المتابعين، بشأن عدد بطولات الهلال ومقارنتها مع النصر خلال آخر 20 سنة.

ورد الإعلامي محمد العنزي على الحريري قائلًا: "ما أتذكره أن النصر من عام 2000 ظل لمدة 20 عامًا وهو في العالمية والهلال يبحث عنها، لا أتذكر غير هذا الأمر".

سامي الحريري رد على العنزي قائلًا: "منذ عام 2000 إلى اليوم الهلال حقق أكثر من 35 بطولة، النصر فقط 6 بطولات، فهد بن نافل تحدث منذ قليل حقق 6 بطولات في عامين ونصف، والنصر منذ عام 1999 إلى اليوم حقق 6 بطولات أيضًا".

آخر بطولة خارجية للنصر من القرن الماضي!

الحريري واصل حديثه قائلًا: "ضمن الـ35 بطولة التي حققها الهلال 7 بطولات خارجية، وآخر بطولة حققها النصر خارجيًا كانت في القرن الماضي عام 1999".

العنزي أنهى النقاش الساخن قائلًا: "محاولة حصر الـ20 سنة الأخيرة للنصر، لو عدنا للحقبة الذهبية له التي كان يسيطر عليها الأصفر أين كان الهلال وقتها؟ لم يكن موجودًا".

محمد العنزي: حسب ذاكرتي من عام 2000 أن #النصر عالمي والهلال لا .



سامي الحريري : من عام 2000 #الهلال محقق 35 بطولة والنصر 6 فقط .. فهد بن نافل محقق 6 بطولات .



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⁧#شاهد pic.twitter.com/WxZLApTGR4 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 8, 2022

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