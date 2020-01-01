فهد الهريفي : النصر سبب حرماني من شارة قيادة المنتخب السعودي

كنت أقدم لاعب في المنتخب، وتواجد معه من عام 1985

فجر فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي مفاجأة كبيرة بخصوص حرمانه من شارة قيادة الأخضر خلال العديد من المباريات.

وفي تصريحاته عبر إذعة "ufm" قال الهريفي : "كنت أقدم لاعب في المنتخب، وتواجد معه من عام 1985 ويوسف الثنيان جاء بعدي ولكنني حُرمت من القيادة في كأس العالم للقارات 1992".

المزيد من الفرق

وأضاف الهريفي : "أنا كنت أقدم من يوسف الثنيان بعامين في المنتخب وكنت متواجد في بطولة القارات بدون تواجد محمد عبدالجواد وماجد عبدالله بسبب إصابتهم، ولكنني لم أحصل على شارة القيادة لأنني لاعبًا في النصر".

وحول اتهام البعض بأن الهريفي تواجد في كأس العالم 1994 بالواسطة رد قائلاً : "أولاً أنا كنت نجم موسم 1994 وتواجدي كان مستحقًا، أما السبب الثاني فتواجدت رفقة 5 لاعبين أصحاب خبرات والأمر لم يكن مجاملة تمامًا، والواسطة كانت أن المدرب يحتاجني ولكن الأمير فيصل كان لا يرغب في ذلك".

الكشف عن التشكيل الأفضل بالدوري السعودي في "فيفا 20"

وتحدث الهريفي عن الفريق الأفضل من وجهة نظره الفنية ووقع اختياره على التشكيل الآتي :

محمد الدعيع

صالح النعيمة – محمد الخليوي – محمد عبدالجواد – محمد البريك

صالح المطلق – خالد قهوجي – محسين الجمعان – يوسف الثنيان – فهد الهريفي

ماجد عبدالله