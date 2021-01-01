فهد المولد: فرحتنا بالفوز على الشباب عادية ولا يهم مشاركتي أساسيًا

لاعب الاتحاد يتحدث عن الانتصار على الشباب

عبر فهد المولد، مهاجم فريق نادي الاتحاد، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز في مباراة الكلاسيكو أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المولد قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لا نفكر في المنافسة، ونأخذ كل مباراة على حدى، وتعاهدنا على تحقيق الفوز على الشباب، وهذا ما تحقق بالفعل".

لاعب الاتحاد تابع: "الفوز مهم بالنسبة لنا، والمباراة كانت مهمة وكالبطولة، ونحن فريق أبطال وننافس على جميع الألقاب، ولكننا نلعب كل مباراة كأنها بطولة خاصة".

فهد المولد أردف: "هدفي هو بذل كل طاقتي من أجل النادي، سواء لعبت أساسيًا أو شاركت كبديل، ولكن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز".

واختتم المولد تصريحاته قائلًا: "نركز في كل مباراة وأغلقنا صفحة الشباب، وذلك حتى إذا لاحظ الجمهور نحن لم نحتفل كثيرًا بعد اللقاء، وفرحتنا بالفوز عادية".

عجز وكسر وعقدة .. ماذا نتج عن انتصار الاتحاد على الشباب؟

فهد المولد سجل هدف انتصار الاتحاد على الشباب، ليرتفع رصيد فريقه إلى النقطة 41 في المركز الثالث، خلف الشباب المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني.