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كأس آسيا

فهد المولد: طموحنا أقوى من أي منتخب آخر للتويج بكأس آسيا

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مهاجم المنتخب السعودي يرفع راية التحدي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي، على أن منتخب بلاده قادر على التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019، بالرغم من المنافسة القوية عليه.

وقال المولد خلال تصريحات للحساب الرسمي لكأس آسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": المنتخب السعودي دائمًا قويًا في كأس آسيا، ودائمًا ينافس على البطولة.

لاعب المنتخب السعودي تابع: "البطولة الأخيرة كانت مخيبة لنا، بعد الخروج من الدور الأول، ولكن سنلعب هذه البطولة وهدفنا التتويج".

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مهاجم الأخضر أردف: "هذه البطولة نحن عازمين على التتويج بها، وجاهزين لها وإن شاء الله نمثل المنتخب خير تمثيل".

واختتم المولد تصريحاته قائلًا: "أي منتخب لديه طموح لتحقيق كأس آسيا، ولكن نحن نمتلك طموح أقوى من أي منتخب، وقادرين على التتويج، ومجموعتنا ليست سهلة بل صعبة، ولكن قادرين على التتويج".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات قطر وكوريا الشمالية ولبنان.

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