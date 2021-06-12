فيديو | بأدائه مع الأخضر .. فهد المولد يُثير جدلًا كبيرًا في السعودية

نجم الاتحاد سجل هدف السعودية الثاني في مرمى سنغافورة يوم أمس

لعب فهد المولد مباراة ممتازة مع المنتخب السعودي أمام سنغافورة مساء أمس على ملعب مرسول بارك، وقد أحرز هدفًا جميلًا في ثلاثية الأخضر أمام منافسه ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

السعودية عززت حظوظها في التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات المونديال بالفوز 3-0 أمس بعدما حبست أنفاس الجماهير حتى الدقيقة الـ84، إذ استطاع سالم الدوسري إحراز الهدف الأول في تلك الدقيقة وأضاف المولد الثاني بعد 3 دقائق وسجل صالح الشهري الهدف الثالث في دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

أداء المولد الممتاز خلال المباراة ومع المنتخب السعودي بشكل عام وإحرازه هدف جميل أظهر به مهارة فردية رائعة في مراوغة المدافعين وحارس المرمى أثار الكثير من الجدل بين السعوديين على تويتر، خاصة جمهور فريقه الذي لم ير منه هذا المستوى الممتاز مع الفريق خلال الموسم الماضي.

إذ تساءل الجمهور الاتحادي عن سر اختلاف أداء صاحب الـ26 عامًا مع المنتخب عنه مع الاتحاد، وقد برر البعض ذلك بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المولد مع ناديه، فيما ذهب البعض الآخر للحديث عن الفارق في جودة اللاعبين بين المنتخب والنادي.

الناقد الرياضي محمد الماس أجاب على هذا السؤال خلال تواجده في قناة روتانا خليجية، بقوله "المولد لاعب من طينة الكبار يستطيع ترك بصمة دومًا، وقد برز بقوة في عُمر صغير، ومازال المستقبل أمامه لصناعة المزيد من النجاح، الفارق في مستواه بين المنتخب والنادي لا يستطيع أحد تفسيره سوى اللاعب نفسه، الإجابة على هذا السؤال لا يمتلكها سوى فهد المولد نفسه".

أضاف "فهد المولد من اللاعبين الذي يتحدى نفسه دومًا لاستعادة مستواه، وقد قال حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد سابقًا "اتركوا المولد لوحده وسيستعيد مستواه، هو يعرف كيف يفعل ذلك"، نحن نثق به ليعود لمستواه مع الاتحاد في الموسم القادم".

وأتم الماس بتوجيه رسالة للمولد قال فيها "أقول للمولد اهتم بنفسك تلك الفترة، ليس الاتحاد فقط من يحتاجك بل المنتخب كذلك، أمامك مستقبل كبير عليك التركيز عليه جيدًا، نجوم كثر توقعنا لهم مستقبلًا كبيرًا لكنهم اختفوا في لحظات".

يُشار إلى أن المولد لعب 23 مباراة مع الاتحاد في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي لم يترك خلالها بصمته سوى على 8 أهداف، بإحراز 4 وصناعة مثلهم.