رسالة مؤثرة من المولد تعليقاً على إيقافه بسبب المنشطات

اللاعب لن يمارس كرة القدم لمدة عام كامل

أعرب فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، عن حزنه الشديد نظراً لأزمته الحالية بسبب تعاطي المنشطات.

المولد تم إيقافه مؤخراً لمدة عام كامل عن ممارسة كرة القدم، بعد ظهور عينات محظور استخدامها وفقاً للوائح الفيفا.

لن تَضيق بك الحياة ما دُمت تعبد ربًا،قال فِي كِتابه"وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" pic.twitter.com/qF9igiq8aQ — فهد المولد (@fahad_almowalad) August 15, 2019

لاعب الاتحاد كتب عن أزمته عبر حسابه بموقع "تويتر":لن تضيف بك الحياة ما دمت تعبد رباً، قال في كتابه"ورحمتي وسعت كل شيء".

المولد حرص مؤخراً على مساندة فريقه أمام ذوب أصفهان الإيراني، في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما بدوري أبطال آسيا.

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وتمكن الاتحاد من التأهل لربع نهائي البطولة، ليلعب أمام الهلال في 27 أغسطس الجاري و17 سبتمبر في مباراة العودة.