فنلندا تصنع التاريخ وتفوز للمرة الأولى في اليورو والضحية الدنمارك!

نتيجة مفاجئة بعض الشيء..

نجح منتخب فنلندا في الفوز على جاره الاسكندنافي الدنمارك بهدف نظيف، وذلك لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

المباراة التي أقيمت على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، شهدت أحداثًا مؤسفة بعد تعرض نجم الدنمارك كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في الدقائق الأخيرة من شوطها الأول.

توقفت المباراة بسبب ما حدث وكانت على وشك الإلغاء، ثم تم استئنافها بعد ذلك بساعة، ونجحت فنلندا في خطف النقاط الثلاث بهدف عبر مهاجمها الشاب جويل بويانبالو بالدقيقة 59.

هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب فنلندا في أي بطولة عالمية كبيرة (سواء كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية) وقد كانت بداية مثالية حقًا بالفوز في ديربي اسكندنافيا على الجار الدنمارك.

بهذه النتيجة تجني فنلندا أول ثلاث نقاط لها وتتصدر المجموعة مؤقتًا لحين انتهاء المباراة الأخرى التي تجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب روسيا.

وقبل مباراة فنلندا والدنمارك، التقى منتخب ويلز مع نظيره سويسرا لحساب المجموعة الأولى، وخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مجريات المباراة التي لعبت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

بريك إيمبولو كان من تقدم لكتيبة المدرب بيتكوفيتش في الدقيقة 49، ثم استطاع كيفير مور التعديل لزملاء جاريث بيل في الدقيقة 79.

النتيجة جعلت منتخب إيطاليا ينفرد بصدارة المجموعة بعد الفوز على تركيا أمس بثلاثية نظيفة في روما، مع وجود ويلز وسويسرا في المرتبة الثانية بنقطة لكليهما، وتذيل الأتراك المجموعة بدون رصيد.