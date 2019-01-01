فنزويلا | هل تُصلح كرة القدم ما أفسدته السياسة؟

البروفايل الخاص بمنتخب فنزويلا قبل كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تجمع منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بجانب الضيفين قطر واليابان من آسيا.

نستعرض معًا المنتخبات المشاركة وأبرز التفاصيل الخاصة بها، وموعدنا اليوم مع منتخب فنزويلا والذي يعد أضعف منتخبات أمريكا الجنوبية في كرة القدم، سواء من حيث الأداء أو النتائج، إذ يكفي أنه المنتخب الوحيد من منتخبات القارة الذي لم يلعب أبدًا في كأس العالم.

وتعيش البلاد أزمة سياسية واقتصادية عاصفة أثرت بقوة على كرة القدم وألقت بظلالها على استعدادات المنتخب لكوبا أمريكا 2019، وقد تسابق الخصوم السياسيون على استغلال المنتخب في الترويج لهم ولسياساتهم.

الآمال معقودة الآن على المنتخب لتوحيد الشعب الفنزويلي وإصلاح ما أفسدته السياسة خلال الأشهر الأخيرة، إذ من المؤكد أن الجميع سيقف خلف منتخب النبيذ الأحمر لتقديم المستوى والنتائج المطلوبة على الأراضي البرازيلية.

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نظرة تاريخية

بدأ منتخب النبيذ الأحمر كما يُلقب مشاركاته في كوبا أمريكا خلال نسخة 1967، وقد أنهى البطولة في المركز الخامس، وفي بطولة 1975 تعرض لخسارة قاسية أمام الأرجنتين بنتيجة 11-0 وتذيل مجموعته التي ضمت كذلك البرازيل.

ونظمت البلاد التي تُسيطر عليها رياضيًا رياضة البيسبول بطولة كوبا أمريكا عام 2007، وهنا حقق المنتخب نتائج جيدة للغاية بتأهله لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه وقد حقق أول انتصار له في البطولة منذ عام 1967.

الإنجاز الأكبر لكرة القدم الفنزويلية كان في كوبا أمريكا 2011، حين وصل الفريق لنصف النهائي وخسره بركلات الجزاء الترجيحية رغم أدائه الممتاز أمام باراجواي، وبعدها خسر الفريق مباراة تحديد المقعد الثالث أمام بيرو 4-1.

أبرز اللاعبين

لا يضم منتخب فنزويلا أي لاعب من نجوم الصفوف الأولى في العالم، وينشط جُل لاعبيه في أندية صغيرة ومتوسطة في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز اللاعبين هو القائد توماس رينكون لاعب تورينو الإيطالي والذي سبق أن ارتدى قميص يوفنتوس، وقد لعب مع المنتخب 93 مباراة سجل خلالها هدف واحد.

هناك أيضًا سالمون روندود مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، والذي يمتلك 22 هدفًا خلال 71 مباراة مع المنتخب، ويمتلك من الإمكانيات الهجومية ما يستطيع به إزعاج الدفاع المنافس.

في الهجوم كذلك هناك جوزيف مارتينيز نجم أتالانتا يونايتد الأمريكي وقد سجل مع المنتخب 10 أهداف في 47 مباراة.

المدرب رفائيل دوداميل

دوداميل هو حارس مرمى سابق، ولد عام 1973 ولعب 56 مباراة لمنتخب فنزويلا الأول، وقد بدأ مسيرته التدريبية مع فريق إستوديانتيس عام 2010، وأشرف خلال مسيرته على تدريب منتخبي فنزويلا تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، قبل أن يتولى مهمة تدريب المنتخب الأول في إبريل 2016.

وبدأ دوداميل مسيرته مع المنتخب العنابي رسميًا في كوبا أمريكا 2016، وحقق نتائج ممتازة بانتصاره على جامايكا وأوروجواي وتعادله مع المكسيك ليتأهل لدور الـ8 في إنجاز كبير للكرة الفنزويلية، وقد خسر مباراة ربع النهائي أمام الأرجنتين 4-1.

المدرب عاد لتدريب منتخب تحت 20 عامًا في كأس العالم لنفس الفئة العمرية، وقد وصل به للنهائي حيث خسر أمام إنجلترا 1-0، وذلك هو الإنجاز الأكبر والأهم في فنزويلا على صعيد كرة القدم.

يلعب دوداميل بطريقة 4-3-3 الهجومية، ويعتمد أسلوب كرة القدم الجريئة الشجاعة الهجومية، وقد جدد الاتحاد عقده حتى مونديال قطر 2022 بعدما ارتبط بعدد من الأندية في أمريكا الجنوبية.

وكان المدرب قد تقدم باستقالته لاتحاد كرة القدم في مارس الماضي بسبب ما وصفه بتسييس المنتخب الوطني، ذلك على خلفية زيارة الخصوم المتنازعين سياسيًا في فنزويلا للمنتخب واستخدام ذلك سياسيًا.

إذ قال "تحدثت مع قادة الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم ووضعت منصبي رهن تصرفهم لأننا طوال هذا الوقت نسبح في ماء عكر. لقد تم تسييس كل شيء بينما أنا المدير الفني لمنتخب يمثل البلد بأسره".

لكن الاتحاد رفض تلك الاستقالة، ومن ثم تراجع عنها دوداميل مؤكدًا بقاءه مع المنتخب ومواصلة الاستعداد لكوبا أمريكا 2019.

المجموعة والحظوظ في التأهل

وقع العنابي في المجموعة الأولى بجانب البرازيل وبوليفيا وبيرو.

وتبدو حظوظ الفريق جيدة جدًا في التأهل لدور الـ8، إذ بعيدًا عن أصحاب الملعب المتوقع تصدرهم للمجموعة، تتساوى حظوظ بيرو وبوليفيا وفنزويلا وأي منهما قادر على احتلال المركز الثاني والتأهل مباشرة لربع النهائي، وما سيحسم ذلك المواجهات المباشرة بين تلك المنتخبات.

ويحظى منتخب فنزويلا كذلك بفرصة احتلال المركز الثالث ومنافسة نظيريه في المجموعتين الثانية والثالثة على التأهل لدور الـ8.