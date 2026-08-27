فيديو | إشارة خارجة ومشاجرات عنيفة .. قمة ليون وفنربخشه تتحول إلى "حرب شوارع" بسبب ماتيو جيندوزي!

بسبب ماضيه وارتباطه بالغريم اللدود أولمبيك مارسيليا، حيث لعب في الفترة من 2021 إلى 2024، تعرّض اللاعب الفرنسي ماتيو جيندوزي للسخرية والإساءة من جماهير ليون خلال فترة الإحماء، خلال مباراة الفريقين في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقال جيندوزي لاحقًا في المنطقة المختلطة، بشكل رسمي بعد الفضيحة، إن أسوأ الإهانات كانت موجّهة إلى عائلته وأبنائه ووالدته. وأضاف أن ذلك كان السبب الوحيد وراء تصرفه بهذا القدر من الاستفزاز خلال المباراة المشتعلة.

وقال اللاعب السابق لهيرتا برلين دفاعًا عن تصرفاته خلال المباراة وبعدها: «في الدوري الفرنسي، في مثل هذه الحالات كانوا يتحدثون إلى الجماهير ويأمرونهم بالتوقف، وإلا أوقفوا المباراة. لكن هنا، ولأكثر من 90 دقيقة، بما في ذلك فترة الإحماء، ظلوا يصرخون بالإهانات في وجه عائلتي وزوجتي وأبنائي. لقد أثّر ذلك فيّ بعمق، وهزّني حقًا. بالنسبة لي، كان ذلك قلة احترام محضة».

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد رفع إصبعه الأوسط بالفعل في وجه جماهير ليون خلال فترة الإحماء. ثم، بعد هدف آرتشي براون الذي رفع النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 28، احتفل بشكل استعراضي أمام مدرّج جماهير ليون، وردّ ببعض الاستفزازات تجاه الجماهير بحركات واسعة. وقد منع المشرفون والحواجز الأمنية اقتحامًا للملعب حينها.

أحد أفراد طاقم ليون يهاجم جيندوزي.. عراك في منطقة النفق

ثم انقلبت أحداث المباراة وزاد الأمر سوءًا، ما مهّد على الأرجح الطريق للتصعيد الذي تبعه. فقلّص ليون النتيجة إلى 2-1، واحتفل مرتين بما اعتقد أنه هدف التعادل الذي كان سيأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي. لكن حكم الفيديو المساعد تدخّل في المرتين وألغى الهدفين.

بعد صافرة النهاية، احتفل جيندوزي بجنون بركضة قافزة عبر أرض الملعب، ما أشعل مشادة مع لاعبي ليون الغاضبين. وبعد أن هدأت الأمور، أكمل لاعب الوسط معركة أخرى ذات طابع شخصي عميق، وأثار مشاجرة مع الجماهير من جديد. وتُظهر مقاطع الفيديو اقترابه من جماهير ليون قرب راية الركنية، وإخراج لسانه وإمساك منطقة العانة بينما تُلقى عليه الأكواب.

وحتى بعد أن رافقه زملاؤه أخيرًا نحو النفق، ظل جيندوزي يحتفل بحركات مستفزة. ثم بلغ الموقف ذروته. ففي منطقة النفق، اعترض طريق جيندوزي على ما يبدو أحد أفراد طاقم ليون، الذي انقضّ على اللاعب البالغ 27 عامًا بركلة طائرة. ثم اندلع عراك عنيف بين المعسكرين، شارك فيه العديد من لاعبي الفريقين.

وعلى سبيل المثال، يُظهر أحد مقاطع الفيديو لويس أوبيندا، لاعب البوندسليجا السابق مع لايبزيج، وهو يمسك وجهه ثم يهاجم أحد رجال الأمن.

ثم انتقد كورنتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ السابق وقائد ليون، سلوك جيندوزي بشدة. وقال توليسو عبر Canal+: «عليه أن يبقى متواضعًا في الانتصار وأن يحتفل مع فريقه في غرفة الملابس. الأمر لا داعي له». وكان جيندوزي قد أخبره بأن «ذلك كان بسبب أن الجماهير أهانته. لكننا نتعرّض للإهانة كل نهاية أسبوع عندما نلعب خارج ملعبنا. لا يمكننا أن نتصرف بهذا الشكل».